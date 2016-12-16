國民黨將發動反核食行動 強調「不見不散」中廣新聞網 (2016-12-16 14:10)
行政院今天(16號)宣布暫緩開放日本輻射食品進口，但公聽會還是繼續舉辦，國民黨懷疑這是緩兵之計，決定在25號第一場公聽會舉行當天，在公聽會預訂舉辦地點外舉行「核食不禁，不見不散」活動，並在當天下午在自由廣場集結，表達反對核食進口的民意（繆宇綸報導）
國民黨表示，行政院召開記者會，宣布暫緩日本輻射食品進口，國民黨雖然樂見，但也懷疑是緩兵之計，民進黨政府無視七成民眾反對開放，蔡政府和日本進行過多次密室協商，民眾無法接受；這個月25號又要舉辦公聽會，但公聽會的地點一變再變，國民黨希望政府「光明正大」。國民黨並宣布，國民黨會在25號當天，發起「核食不禁，不見不散」活動，當天上午9點，會在行政院預定舉辦公聽會的會場外，邀請所有關心這個事件的民眾，表達不支持的立場，並在當天下午在自由廣場集結，向蔡政府發出民眾的聲音，國民黨副秘書長張雅屏說『我們將聚集數千名民眾在會場內外，表達我們的立場，也呼籲所有關心的民眾在場，表達我們禁止(進口)的立場！』
張雅屏說，下午集會活動的路線目前遭到很多「技術干擾」，但國民黨會堅定立場，完成動作，表達立場。國民黨表示，第一場公聽會預訂場地是新店、景美交界的一處婚宴廣場，如果當天的行動干擾到當天辦喜事的佳偶或商家，國民黨要先說聲抱歉，主辦單位如果選擇場地有困難，要國民黨出借場地都可以。
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