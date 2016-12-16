總統蔡英文今16日前往嘉義縣「中華聖母社會福利慈善基金會露德家園日照中心」出席長照服務標誌掛牌活動，她在致詞時表示，台灣即將進入高齡化社會，老人照護將成為政府最重要的工作之一，就任後就隨即著手準備推動長照2.0等相關政策。

由於落實長照2.0需要相當多的經費，為了可以早日提供老人照護需求，政府先編列預算進行試辦，希望從試辦中累積經驗，使各項規畫更為完善。

蔡英文指出，從明年開始，長照計畫將由1.0走向2.0的時代，提供的服務項目會由8項增為17項，服務對象也將由4種增為8種，其中最重要的就是增加對失智者的照顧。政府會持續努力整合全台所有的照顧服務機構或據點，建置網絡化系統，希望未來當老人家需要服務的時候，「厝邊隔壁就找得到」。

她認為，長照2.0的成敗關切到政府是否能向全世界證明台灣人懂得如何照顧老人，讓他們瞭解，住在台灣除了有健保，還有長照服務；住在台灣養老，是一件很幸福的事情。因此，期勉各界與政府共同為推動長照2.0而努力。