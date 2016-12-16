若有不當願還給國家 親民黨盼莫潑糞式抹黑世界基金會NOWnews今日新聞 (2016-12-16 14:16)
針對中國國民黨黨產問題又提到「世界基金會」一事，立法院親民黨團總召李鴻鈞今（16）日做出回應。李鴻鈞強調，世界基金會願配合不當黨產處理委員會的調查，且若有不當，也願意還給國家，期盼外界莫「潑糞式」抹黑。
李鴻鈞表示，世界基金會成立於1985年，董事長為宋楚瑜，但當時親民黨並未成立，所以「世界基金會」的運作跟親民黨無關。
李鴻鈞還說，先前在「興票案」中，「世界基金會」已被徹底調查過，但並未查到任何不法，理應不需要再舊事重提。
至於親民黨對處理國民黨黨產的態度，李鴻鈞強調「始終如一」。他表示，世界基金會願意配合黨產處理委員會的調查，若有不當，該還給國家的願意還給國家，但期盼外界不要用「潑糞式」的抹黑作法來攻擊世界基金會。
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