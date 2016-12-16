政治中心／綜合報導

針對是否開放日本核災地區食品，行政院今（16）日舉行記者會表示，沒有健全的查核管理機制前，就不會有開放的問題，在即將登場的3場公聽會召開之前，政府對於日本食品管制措施並沒有預設立場，也沒有任何時間表，如公聽會結束後，食安仍有無法有效把關等相關狀況，也不排除繼續維持現狀。

行政院發言人徐國勇表示，行政院長林全昨天召開跨部會會議做出決定，強調要重建人民對食安的信心，「沒有健全查核管理機制，就沒有開放問題。」針對近來市面上有販售日本核災區的醬油包，徐國勇說，日本核災區5縣市的產品都沒進口，但其他地區的產品有些會採取複合式包裝，醬油包事件凸顯目前查核管理機制中的漏洞，將會檢討現行機制缺失並彌補。

徐國勇指出，在健全查核機制前沒有開放時間表，3場公聽會仍會照常召開，希望藉由公聽會澄清並樹立典範，也希望進一步澄清各種不實流言，由於公聽會是由公民團體來主導，政府也期盼汲取食安管理方面的防堵意見。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，3場公聽會將邀公正第三方主持，目前民間團體提出的爭議點有6大類、50幾項，將會逐一討論釐清。若公聽會結束後，對於相關問題在現階段無法解決，或者是食安管制無法有效把關並取得信任，政府不排除繼續維持現狀。