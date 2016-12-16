（中央社記者謝佳珍台北16日電）中央投資股份有限公司協理曾忠正今天表示，中廣股權交易案是華夏出售97％股權給中廣，不是中投或國民黨出售。中投是債權人，沒涉及中廣實際營運掌控，或把手伸進中廣。



行政院不當黨產處理委員會上午召開中國廣播股份有限公司土地移轉預備聽證，釐清不爭執事項及證據清單，並確認正式聽證程序時將進行的程序。



曾忠正表示，收到會議通知為中廣與中影土地預備聽證，但黨產會在會中所提待確認事項與中廣案資料，有一半以上是針對中廣股權現況，非針對土地案。



曾忠正說，黨產會所提資料有明顯錯誤，包括華夏公司可推派中廣1/2董事與監察人，這部分不是指派而是推薦，要由好聽等4家公司推派成為法人代表，至於為何有此設計，因交易案分成廣播部分與非廣播，為確保債權才有這項設計。中投有40幾億元沒拿回，難道就信任中廣董事長趙少康人格，就不管了嗎？



光華投資股份有限公司委任律師李永裕表示，預備聽證要議定聽證程序進行，並提爭點，有鑑於之前中投與欣裕台聽證會進行，應是逐一處理爭點，而非放在一個半天處理，否則權益保障不周。



李永裕說，這次預備聽證待釐清爭點，包括中廣是否為國民黨附隨組織，股權是否移轉國有，後續向國民黨追徵等3項，但這3項不能放在同一場聽證程序進行。



他說，據黨產會資料，有關中廣案，如果國家勝訴就不討論，中廣勝訴卻要討論，如嘉義縣民雄土地案三審確定中廣勝訴，結果黨產會卻要討論民雄鄉土地案是否有問題，這是否違反判決判例，且如果要討論，是否連中廣敗訴案都應討論，既然都不承認判決效力，敗訴案都討論，搞不好中廣就翻盤了。1051216