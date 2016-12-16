（中央社澎湖縣16日電）澎湖取締非法漁撈小組今晨在馬公菜園岸際海域查獲張姓與石姓2位民眾採捕保育類的「山羊海菊蛤」等水產品，依法移送檢方偵辦。



由澎湖海巡、刑警大隊與農漁局所組成的取締非法漁撈小組，今天清晨7時許在執行護永專案勤務時，在馬公菜園岸際查獲有張姓與石姓2位民眾採捕保育類的「山羊海菊蛤」、「歪斜鬍魁蛤」和「大白孤蛤」等保育類水產品，共計約有12公斤，依法查扣。



澎湖海巡隊副隊長陳永鋒表示，海巡單位執行護永專案以來，共查獲有1件違法採捕保育水產品、3件違法電魚、3件12海里內違規拖網等案件，均移送主管機關裁處，籲請漁民不要違反法令，以免得不償失。1051216