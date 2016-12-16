（中央社記者王承中台北16日電）親民黨立院黨團總召李鴻鈞今天表示，目前牌照稅不公，節能油電國產車和超跑同樣稅率，級距應重新制定，以每百CC為單位，另應優惠出廠3年內節能環保車輛，以鼓勵低汙染車輛。



親民黨團今天召開記者會指出，單靠排氣量課徵使用牌照稅的作法和社會脫節，建議使用牌照稅級距應重新制定，以每百CC為單位，並以車輛的完稅價格作為稅基乘數，另外一定程度的節能環保車輛出廠3年內牌照稅應給予9折優惠，以鼓勵低汙染車輛。



李鴻鈞表示，目前使用牌照稅級距不公，3000CC以下的是600CC一個級距，以上的卻是1200CC為一級距；稅制不公，2500CC的節能油電國產車，和3000CC的超跑是同樣的稅率；費率不公，1201CC的小車，卻要繳1800CC的費用。



李鴻鈞指出，此種計算方式不但不公，也跟不上時代。建議細分為每100CC為一個級距，然後乘上車價係數，讓高價車輛多負擔稅金，然後降低一般民眾的負擔。



出席記者會的交通部路政司專委李昭賢表示，親民黨團的討論方向立意良善，但稅制屬財政部權責，交通部予以尊重。財政部賦稅署財產稅組組長陳思元則指出，現行高價進口車已經有課特銷稅，若牌照稅單以車價作為課稅基礎，必須考量車輛折舊後價格不一，必須審慎考量，從長計議。



李鴻鈞強調，牌照稅的修正想法，是為了讓稅制更公平，希望政府檢討不合時宜的法令，推動相關修正方案。另外，隨車徵收的燃料費也有相同的問題，應該要改為隨油徵收。1051216