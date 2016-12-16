（中央社記者郝雪卿台中16日電）「用影片記錄台中的美好」，台中市新聞局舉辦「幸福台中─影以為榮」影片徵集活動，只要拍攝30秒至5分鐘影片於明年3月底前上傳，有機會獲首獎新台幣10萬元獎金。



台中市政府新聞局舉辦「幸福台中─影以為榮」影片徵集活動，今天上午邀請剛剛成為「台中媳婦」的藝人馮媛甄與新聞局長卓冠廷一起為活動宣傳。



卓冠廷表示，台中是個宜居城市，也是移居城市，2015年有1萬4000名移入人口，明年有望超越高雄，成為人口僅次新北的第2大城；除了天氣與地理位置，台中推動舊城再生、文化創意蓬勃發展，都是大家喜愛台中、選擇移居台中的原因。



剛成為「台中媳婦」的馮媛甄表示，除了喜歡台中的天氣，更喜歡台中休閒摩登兼備的特色；因為許多友人來台中作客，她積極開發台中景點，其中最推薦的就是霧峰林家花園的宮保第園區、草悟道及美術園道。



馮媛甄說，還有廣受日本旅客歡迎的高美濕地、今年落成啟用的台中國家歌劇院，都是相當值得造訪的景點，她還笑稱，「自己的婚禮影片拍攝了許多台中景點，能不能拿來參賽？」



「幸福台中─影以為榮」來去住台中創意影片徵集活動從19日起至106年3月31日止，只要拍攝相關30秒至5分鐘影片，檔案格式不拘，上傳至活動網站即可參加投稿，前3名可依序獲得獎金10萬元、8萬元、5萬元等，並另有10名優選獎，網路投票部分也有網路投票首獎及網路人氣十強獎，總獎金38萬元。1051216