長照財源 林全：修法取指定用途稅收中央社 (2016-12-16 13:51)
（中央社記者劉建邦台北16日電）行政院長林全今天說，長期照顧部分財源初期經費不是很大，但全面推動時，會考慮採保險制或稅收制，希望透過修法，取得指定用途稅收，像保險制或稅收制，才能評估下一步財源。
林全中午參訪台北市萬華區龍山老人服務暨日間照顧中心，台北市長柯文哲陪同。
林全會前受訪表示，有編列約新台幣200億元經費做初期財源，但要長期推動，經費會不足，全面推廣經費會更高，希望逐步建立，並透過修長期照顧服務法，取得指定用途稅收，大量財源不可能靠預算編列。
他說，目前修法草案在立法院，希望立法院支持，解決受長照困擾家庭，且在逐步推動過程，會隨時檢討財源，不讓地方或中央政府需負擔巨額財源。
財源部分是否包含菸稅？林全表示，初期是指定用途稅，經費不是很大，但全面推動會考慮採保險制或稅收制。
他說，稅收名稱可開放討論，現已綜合各界意見，希望先朝這方面努力，未來要取得大量財源時，要先決定是用保險制或稅收制，才能決定下一步財源。1051216
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