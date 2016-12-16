（中央社記者謝佳珍台北16日電）為抗議日本核災地區食品可能進口，中國國民黨今天宣布發起「核食不禁，不見不散」活動，25日上午號召數千人到公聽會外抗議，25日下午則號召萬人集結自由廣場表達心聲。



是否開放進口日本核災地區食品引發關注，行政院發言人徐國勇上午表示，行政院長林全強調「沒有健全查核管理機制，就沒有開放問題」。



國民黨副秘書長張雅屏上午在國民黨記者會表示，行政院25日將辦核災區食品輸台公聽會，但行政院尚未公布地點，國民黨當天將邀所有關心民眾到公聽會外，一同向政府表達不支持、不接受態度。25日下午將號召所有關心民眾，在中正紀念堂前自由廣場集結，向政府發出沉重呼籲與陳情，要求正視。



至於動員目標，他說，25日公聽會預計號召數千名民眾表達立場，25日下午在自由廣場集結，以萬人為目標。



國民黨文化傳播委員會副主任委員胡文琦表示，行政院長林全透過徐國勇提出暫緩核食入台說法，只是緩兵之計，大家不要上當。如果政府真的要禁止進口，有必要續辦公聽會嗎？他呼籲民眾站出來，捍衛人民健康，對抗政府黑箱賣台。1051216