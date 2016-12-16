（中央社記者趙麗妍台中16日電）東海大學每年的耶誕系列活動，都是矚目的焦點，今年的耶誕系列活動以「聖誕解密」為主題，系列活動與點燈裝置藝術已正式展開，歡迎民眾蒞臨，提前感受耶誕氣氛。



東海大學表示，「聖誕解密」的東海耶誕系列活動與點燈裝置藝術已正式展開，另有聖誕音樂會、聖誕櫥窗故事、師長佳音故事時光、平安夜崇拜、創意市集、戶外音樂會等。



東海大學今年在路思義教堂前草坪除了有一棵禮物做成的大聖誕樹，禮物盒上及裝置藝術並有聖誕密境，以尋找耶誕故事的源頭，晚上聖誕樹已經點燈，民眾可前往觀賞，提前感受耶誕節氣氛。



東海大學「全校聖誕裝置藝術」與創藝院工業設計系、景觀系、美術系課程結合的裝置藝術展覽即日起展至1月3日。圖書館「聖誕櫥窗故事」展至30日；21日晚上7時30分，路思義合唱家聖誕音樂會，限量索票。1051216