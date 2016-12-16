在野陣營發動反對日本輻射食品進口的公投連署，各縣市首長也紛紛表達反對進口的立場，行政院今天(16號)決定，在還沒有建立健全的查核機制前，暫緩解除管制，政院也強調解除管制沒有時間表，也不預設立場，會繼續透過公聽會聽取建言（繆宇綸報導）



行政院表示，目前政府禁止日本福島等五個受核災影響地區的食品進口，但國內陸續發現摻有這五個地區食材的複合式包裝食品，造成查核機制上的漏洞，閣揆林全因此決定，在建立健全查核機制前，暫緩開放進口，「沒有開放的問題」，但公聽會還是會繼續舉辦，行政院發言人徐國勇說『並不是說要作出怎麼樣的決定，因為開放沒有時間表，所以公聽會我們仍然要繼續的原因，有三個最重要的意義，第一個意義，我們必須樹立公聽會的典範；第二個意義，在整開放日本食品過程裡面，有太多太多不實的流言，這些流言在網路上流傳，甚至在一些媒體上流傳，讓民眾不知真假；在這裡，我們藉由公聽會，把這些流言澄清......』



徐國勇說，公聽會將由公民團體主持，會中建言將作為行政機關決策參考。徐國勇強調，政府對目前日本食品管制政策不預設立場，也沒有解除管制的時間表，在現行日本食品安全管理政策改變前，林全要求各部會做好食品安全把關工作。稍早林全也在另一場公開活動中，強調相同立場。



