（中央社記者溫貴香台北16日電）立法院長蘇嘉全今天行銷雲林古坑咖啡，大讚絕對是最好喝的咖啡。蘇嘉全說，喝古坑咖啡，欣賞古坑農村美景，絕對是人生最好享受，更豪氣說「今天賣不完，全部送到我辦公室」。



民主進部黨立委劉建國上午在立法院康園前舉辦「2016年台灣咖啡節」行銷雲林古坑咖啡兼做公益，會中邀請蘇嘉全擔任行銷大使，蘇嘉全說，過去擔任農委會主委期間，其他地區要花非常多的力氣與資源行銷農產品，但是古坑咖啡一直都是金字招牌，最有信心的農產品。



蘇嘉全說，滿多地方都會以古坑咖啡之名但不見得是古坑咖啡，但劉建國推動古坑咖啡文化絕對是正牌，他對劉建國喊話說「今天帶來的咖啡絕對不夠銷售，如果賣不完，全部送到我辦公室」，絕對是最好喝的咖啡。喝古坑咖啡欣賞古坑農村美景絕對是人生最好的享受。



劉建國說，古坑咖啡產於雲林古坑鄉華山地區，正值北回歸線的古坑，日照與雨量充沛，所產的台灣原生種咖啡，甘甜香濃又不苦澀，被譽為「台灣咖啡的原鄉」。



他說，台灣咖啡節明天起到25日每週末週日在古坑鄉綠色隧道及華山地區舉行，包括咖啡風味展、耶誕咖啡主題樂園等，呼籲民眾踴躍參加。



劉建國也發揮拍賣功力將今年520就職晚宴用的國宴咖啡3包以新台幣1萬元賣出，今天拍賣全數所得將捐作公益。1051216