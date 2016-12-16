長照財源考慮指定稅收 柯：哪那麼容易中廣新聞網 (2016-12-16 13:40)
政府推動「長照十年計畫2.0」，中央規劃修正「長期照顧服務法」部分條文修正草案，將調增遺產及贈與稅、菸稅等，作為長照的指定用途稅收。台北市長柯文哲今天(16號)被問及，台北市推動長照計畫的財源為何？柯文哲說，台北市相較於其他縣市，因為取消發「重陽敬老金」，已經挪了一些錢，台北市初步推動長照，應該可以推得比較順利。
另外，對於中央研擬以菸稅、遺產贈與稅收作為長照的指定稅收，柯文哲看不看好，柯文哲說，現在每增加一個稅，就像拔鵝毛，哪有那麼容易？
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上一則：中督盟公佈中市十大烏龍預算
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