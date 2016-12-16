台中市議會正在審議市府106年度總預算，大台中市政監督聯盟公佈台中「十大烏龍預算」票選結果，前三名分別是：東區大智路新闢工程用地費3億；市區公車運量提昇補貼計畫7億；退休人員三節慰問金1億，中督盟希望林佳龍市長，不要成為民眾記憶中最會花錢的市長。(寇世菁報導)



台中市議會正審議市府106年度總預算，除了議員監督，公民團體也關心，包括台中公民會館，台灣護樹團體聯盟，台灣福爾摩莎保護動物協會，和大台中市政監督聯盟，共同舉辦台中市十大烏龍預算票選活動。公民團體代表傅東森表示，這項票選活動持續多年，這次台中市政府送出高達1888億總預算，史上最高，歲入歲出短差217億，全數舉債，下週就要進入二三讀會，希望透過票選，提醒市府施政要重視市民心聲。這次列出數十項疑點重重的預算，再篩選十項，提供網路票選，經過五天投票，結果烏龍預算前三名分別是：大智路新闢工程用地費3億，市區公車運量提昇補貼計畫7億，退休人員三節慰問金1億。希望藉此提醒林佳龍市長，不要成為市民記憶中，最會花錢的市長。



對國民黨議員和公民團體關切預算問題，台中市府表示，新市府上任後，在每分預算都花在刀口上的原則下，持續開闢財源並撙節支出，104年度舉債增加金額，已比前一年度大幅減少135億，截至目前台中人均負債六都第二低，遠見雜誌公布的縣市競爭力調查，地方財政評比台中也獲六都第三，顯示財務狀況穩健。



