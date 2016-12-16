針對近來有日本核災區食品違規輸入台灣，行政院長林全在臉書發文表示，如果不能建立完善的管理機制，不排除維持現行的管制措施。林全今天(16日)受訪時表示，有核災區食品的複合包裝食材違規進入台灣顯示食安管理有漏洞，政府應該先確保食安，才有資格談是否開放。林全表示，在日本食品公聽會沒有結束前，不會有結論，外界不要認為這是為了開放而召開的公聽會。

行政院長林全15日晚間在臉書專頁發文指出，近來有日本核災區食材違規進入台灣，如果政府不能建立完善的食品安全管理機制，不排除維持現行的管制措施。林全的發文被認為政府將暫緩進口日本核災區食品。

林全16日受訪時表示，社會大眾對近來複合包裝食材混雜禁止進口的食材有疑慮，這顯示政府食品安全管理有漏洞，政府應該先確保食安管理沒問題之後，才有資格談開放。林全說：『(原音)釐清之後再看這裡面有哪些漏洞、要怎麼做，來確保食安管理是沒有問題的。只有在人民對我們食安管理是有信心的情況下，再來談開放，才是比較有意義的，我們必須在此階段先把這事情處理完畢。今天衛福部會就這部分，他們所考慮的幾個面向，包含社會大眾所質疑的在網路上販售，到底要如何處理此問題，都要給大家一個清楚的解答，而且要知道是可以執行、如何執行的。』

林全表示，3場加開的日本食品公聽會仍會繼續舉辦，他也希望透過3場公聽會建立理性討論政策的模式；他表示，在公聽會結束之前，不會有任何結論，直到公聽會結束政策上才會有具體做法，且政府沒有排除任何可能。