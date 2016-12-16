長美VIP年度百家國際藝術交流展 開展



(中央社訊息服務20161216 12:03:56)海洋因廣納百川而壯闊，經營文化藝術事業多年的長美藝術股份有限公司，與深耕藝文界40餘年的長流美術館合作，結合中華愛藝協會、中華力揚國際文經交流協會等單位共同協力，以大海為師，胸懷世界放眼國際，致力於為海內外藝術工作者打造交流成長平台。特敦請前南投縣文化局局長游守中教授擔任總召集人，期待為當代藝術產業開創出欣欣向榮的新藍海！



這一年來，以桃園長流當代美術館為基地，接受藝文創作者、收藏家、畫廊、經紀人、與相關藝文從業人士與愛藝者成為VIP會員，以全新思維給予會員全方位的服務， VIP會員每季聯誼、吸收藝術投資理財新知、並參與小型拍賣交易會，培養支持藝術產業生力軍。也成立海外VIP會員交流中心，無不引發熱烈迴響。



VIP會員年底的重頭戲更是一場眾所矚目的盛典，今年首度舉辦『藝象萬千百家藝術國際交流展』於12/15-12/21亮麗登場。來自海內外共百位不同國籍不同世代的藝術創作者，在這個舞台上百花齊放百家爭鳴，老幹新枝枝繁葉茂，每位會員都將成為這個藝術舞台上最佳的男女主角。



百位藝術家展現著異彩紛呈的百樣風貌，可以預見『藝象萬千百家藝術國際交流展』將有如一座藝術大觀園，吸引者每一位愛藝者的目光，2016/12/17星期六PM3:00將假桃園長流當代美術館舉行開幕記者，敬邀大眾光臨賜教！



本次參加的夥伴非常踴躍，共計有下列代表參加，名單如下:



臺灣代表：歐豪年、李錫奇、黃光男、胡念祖、郭東榮、蘇艅k、袁金塔、游守中、林金田、李元慶、江美惠、黃歌川、賴威嚴、柯適中、林進達、簡昌達、韋啟義、蔡瑞山、呂仁清、洪啟義、石博進、謝季芸、王高賓、楊源棟、陳永慶、李憶含、包 容、林洪錢、黃金川、楊靜江、王品卉、林昭慶、劉懿慧、梁秀春、呂雅蕙、莊淑惠、李麗萍、姚淑齡、曾羽羚、陳凱森、簡美華、洪葹菕B孫玉珍、白慧怡、洪澄清、黃文棟、姚淑芬、曾麗絹、黃嘉慧、李琇兒、陳彬彬、蕭碧蝦、許美月、黃素貞、林芳蘭、黃枝梅、何英美、林郁容、王麗姿、陳銘鏡、李登元、張合斌、林昱廷、廖貴枝、林松茂、黃慶源、謝玉花、劉月雲、孟昭光、陳俋如、王梓怡、黃伯思、翁國珍、宋孟聲、徐筱婷、鄭愛華、呂逸群、蘇淑敏、林英妝、黃灝珊、江屘菊、陳麗雀、蔡瓊書大陸代表：李 庚、朱法鵬、趙瑞安、馬致遠、董慶文、陳 暉、曾成聰、王道強、吳 鐸、劉喬喬、葉君萍、王新倫、陳慧真、王麗蓉、李 曦、原華五、郭 鑫、李 軍、吳淑清、王亞君、王長江、莊紅偉、吳 斌、陳炳生、張紅苹



美國代表：金城市、黃偉光、Mark Nilsson日本代表：李鴻儒、石垣美幸、牧田草平韓國代表：金永煥荷蘭代表：黃筱琍



訊息來源：長美藝術股份有限公司



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