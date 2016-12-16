元培的Pi水機製成π活性健康好水勇奪高雄發明展國際發明獎



(中央社訊息服務20161216 11:34:49)元培醫事科技大學參加2016高雄國際發明暨設計獎，Pi水機製成高含氧「Pi L’eau」多氧π活性健康好水，沖泡咖啡。在23國的400多個作品中脫穎而出，勇奪大會唯一一座國際發明獎。 元培共有9件作品參加競賽，獲得4金4銀1銅1特別獎的佳績，其中由元培與台灣瑪特邦斯企業股份有限公司合作，運用在地的水經過Pi水機製成高含氧「Pi L’eau」多氧π活性健康好水，資管系也是咖啡社長莊宜蓓同學進行手工沖泡，食科系楊博皓應英系陳佩儀同學現場以英文解說，產生的手沖咖啡較一般水沖泡的咖啡更香醇順口，並由醫技系徐治平老師實驗室驗證這個Pi水的萃取能力更強，創意的搭配和實驗數據贏得評審的一致讚賞，除獲得大會金牌外，更獲頒大會唯一一座國際發明獎的榮耀。



醫工系學生柯汶萱、羅珮瑄、徐子弼、李佩蓁等同學由鄒國鳳主任指導共同完成的作品「無線指力復健系統」，此作品是一種趣味化、老少咸宜的指力復健系統，可提供健康者或需要進行復健的病人居家鍛鍊指力。在獲頒金牌時，全隊喜極而泣，努力的成果終獲肯定。這項發明的特點除了趣味外，也使用物聯網的先進科技，以壓力感測薄膜結合光二極體、單晶片處理器及無線傳輸模組，建構雙功能指力計系統。二極體受指力大小控制亮燈，復健時，以亮燈數鼓勵病人握力訓練達到預定目標，並透過無線傳輸模組於遠端評估復健訓練狀況。



另兩面金牌作品是醫放系賴律翰、林昱逢、吳詩涵、盧錫祺同學在林招膨老師指導的作品「電子射束對茶葉製成品質改良之方法」和賴律翰、盧佳君、江佳紋、游澄清同學「以多層殼奈米材料之光學特性開發輻射即時量測設備」。



電子射束對茶葉製成品質改良之方法，以不同能量射線應用調整茶葉製程之萎凋及發酵，確認所產製茶葉沖泡為飲品時甘味特性，外表色澤及抗氧化活性等均有明顯改善。



以多層殼奈米材料之光學特性開發輻射即時量測設備，是以量子點(Quantum Dots, QD)作為典型的奈米材料代表，當尺寸變小後，電子電洞受到侷限，復合(Recombination)機率變大，發光效率變高，另一方面，能帶邊緣的能態密度變小，連續之能帶產生分裂，故其能隙(Energy Gap)將會變大，發光波長隨之改變。本創新發明將實際應用於量測醫療及工業輻射，確保準確可靠的個人劑量監測，適用於放射醫學及保健物理領域之應用。



四面銀牌分別由醫放系「耳機式聽力改善裝置」，由醫放系學生楊承翰、陳瑞杰、黃奕潔、黃如綺在郭宗德老師指導的研發。「紅光高效率無痛牙齒美白系統」由邱思涵、賴禹安 、李慈雯、許品鈞等同學研發。「整合iPhone外型與App功能之智慧提醒電子藥盒」由學生賴禹安、邱思涵、鍾明臻、鍾明娜在郭宗德老師指導。生物醫學工程系學生陳明佑、陳翌昇、許中信同學在林育志老師指導研發的「自動收納式聲光瑜珈墊」。



獲銅牌之作品「腸癌自主管理系統」是由資管系學生古昌原、黃姿倚、羅嘉偉、陳嘉銘在黃登揚老師指導共同研發，作品主要訴求每年有七十萬人死於腸癌，希望透過資訊科技的力量來輔助患者自主管理，腸癌患者可以利用手持裝置，透過血便、鳴音、排氣及飲食功能，來隨時隨地做好自主管理。雖只獲得銅牌獎但還是吸引大會高度肯定另獲得大會頒發的澳門特別獎。



這次高雄國際發明展由學校研發長徐治平帶隊，參加9至11日在高雄國際會議中心展開的高雄國際發明暨設計展。



訊息來源：元培醫事科技大學



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