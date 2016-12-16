萬金聖誕季溫馨點燈 陳副總統與群眾同享平安喜樂



(中央社訊息服務20161216 11:09:21)點亮歲末歡欣！萬金聖誕季15日晚間點燈啟動，擁有梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士身分的陳建仁副總統首次出席萬金聖誕季盛典，與屏東縣長潘孟安、上千群眾同享平安喜樂，並在聖歌聲中轉動象徵尊重、純淨與勇氣的三大聖誕願望，祝福全國民眾佳節愉快。



矗立在大武山下的萬金聖母聖殿，是全台最古老的天主教教堂，迄今已逾150年歷史，西班牙式古堡建築歷經百年歲月，簡潔莊嚴，1984年獲教宗若望保祿二世敕封為「宗座聖殿」，是亞洲唯二、台灣最早獲教宗敕封的教堂。



由於當地居民有將近七成都是教友，每年12月萬金聖母聖殿舉辦主保大典聖母遶境及聖誕節慶祝活動，各地教友蜂湧朝聖，洋溢濃濃的節慶氣氛。屏東縣政府自2011年起與萬金聖母聖殿合作，融入文化創意擴大舉辦聖誕季，更讓百年聖母聖殿綻放璀璨光華。



點燈儀式是萬金聖誕季的序幕，由陳建仁副總統、潘孟安縣長、總主教葉勝男與萬金聖母聖殿神父徐清賢、主燈設計師李明道以流星點燈的方式點亮聖誕主燈。陳建仁副總統曾獲梵諦岡頒發頒發聖大額我略教宗騎士團勳章，同時也具有梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士，首次出席萬金聖誕季點燈，使得今年萬金聖誕季別具意義。



陳建仁副總統表示，點燈代表很重要的意義，是要讓每個人都可以做為別人的燈、別人的眼，如同耶穌在聖經所言，要做地上的光、地上的鹽，照亮別人，使每個人的生活更有品味。所以他特別穿上選舉時的衣服，目的就是要點亮台灣，更重要是把自由、民主、人權、法治的光芒，點亮整個亞洲，帶給全世界這樣的普世價值。



潘孟安縣長表示，今年的萬金聖誕季不僅由台灣首位天主教徒出身的副總統參與點燈，從聖誕主燈設計到首度登場的聖誕音樂燈光秀，都充分結合在地特色，尤其萬金聖母聖殿就是沿山公路最亮眼的星星，一如聖誕樹上的伯利恆之星，帶給人們光明與希望的所在，希望打造如同印度燈節、韓國燃燈節等深具在地文化特色與節日氛圍的盛大慶典，讓大家一提到聖誕節，就想到屏東萬金。



今年聖誕主燈由華人頂尖跨界藝術家李明道擔綱設計，並首次加入赤山國小、泰武國小學童的童趣創作，孩子們以蠟筆彩繪出萬金聖殿、聖誕節及原住民圖騰，再由設計師挑選重製編排，更具在地特色。



整座聖誕主燈高達12米，白天是一座彩繪風格的公共藝術，晚上點燈後則透過LED燈渲染變換，成為迷幻多彩的絢爛燈座。點燈儀式中，許多小朋友帶著家人來到現場，看到自己的創作被放上主燈，興奮不已！



今年縣府並與屏東郵局合作，在萬金聖母聖殿前設置聖誕郵局，由屏東大學視覺藝術學系學生設計聖誕卡，於萬金聖誕季活動期間免費提供民眾索取，寄給親友聖誕祝福。預計明年春節上檔的國片「健忘村」在屏東拍攝，陳副總統支持國片，特別在聖誕卡寫下祝福票房長紅，帶動屏東觀光起飛。



點燈後，萬金及赤山地區街道的聖誕燈飾也同步亮起，以聖經故事為主軸的街燈佈置，自萬金村入口的聖母像進入社區後，隨著諾亞方舟上的動物們及白鴿走向萬金聖母聖殿，迎面而來的是象徵著諾亞方舟故事最後上帝與人們立下誓約的天使之翼，天使吹響和平號角，代表希望的燭光也將永生不滅。



赤山國小前路段則是耶穌的12位門徒幻化成光守護著上下課的學童們，來自東方的先知帶著聖誕禮物隨著天使們，引領遊客自萬金聖母聖殿走往吾拉魯茲部落，路上還會經過萬金營區前路段總長超過一公里的冰雪王國，整體燈飾以故事性的規劃設計，串聯主燈及音樂燈光秀區兩大場域，帶給民眾一路驚喜。



首度登場聖誕音樂燈光秀將於12月17日晚間6點起在泰武國小演出，觀光傳播處籲請民眾多多搭乘接駁車，四條接駁路線，分別從屏東客運總站、萬金營區、潮州火車站與內埔，發車接送至吾拉魯滋部落以及赤山村東山路口，12月17日、18日為下午16時至24時，其中萬金營區將提早從上午11時就發車接送；12月24日平安夜則會接駁至隔天凌晨2時，現場將會視情況加開班次。



另外，六堆客家文化園區也配合規劃接駁車，從園區到吾拉魯茲部落，12月17日、18日、24日去程下午14時至19時，回程為16時至24時，24日平安夜同樣延長至隔天凌晨2時。



萬金聖誕季活動詳情請至屏東縣政府官網、「i屏東∼愛屏東」臉書粉絲專頁查詢，或加入屏東縣政府LINE官方帳號，隨時掌握最新訊息。



訊息來源：屏東縣政府



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