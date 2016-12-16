幫助學生找到自己滿意的出路─中國醫藥大學今年「傑出教授」得獎人吳駿一助理教授



(中央社訊息服務20161216 11:08:16)為學生提供生涯發展選擇的諮詢，幫助他們找到自己滿意的出路；這是榮獲今年【傑出教授】得獎人吳駿一助理教授從產業界回歸學界最想要做的事。



任何科學得以發揚光大，都是立足前人的肩膀上再向前邁進；吳駿一助理教授秉持之教學目標的初衷，即是將自己所知的放射科學儘可能地傳承給下一世代，讓學生能少走一些彎路，並有充分紮實的專業基礎知識，日後不論是從事醫事放射師或是在學術單位進行研究，都能以獨立思考的態度分析、判別或吸收新知。



吳駿一助理教授與任教的生物醫學影像暨放射科學學系同學有相同的求學背景，畢業於放射系，取得證照、碩士及博士學位；因此，他在授課過程鼓舞每一位學生，輔以業界服務的經驗，讓學生了解學習內容之意義與應用，扮演好傳承的角色；更重要的是，能夠提供學生生涯發展選擇的諮詢，輔導他們找到自己滿意的出路。



吳駿一助理教授榮獲今年『傑出教授』的具體事蹟與貢獻如下：



在教學方面：



1.指導學生於國際/內競賽獲獎，曾多次帶領本系同學參與相關競賽，包括2015第三屆國際醫學影像技能競賽、104年度全國醫學影像暨放射科學技藝競賽等，皆有多位同學獲獎。



2.大學部及研究所課程採用不同之授課方式，大學部以教授專業知識及考取證照為主，學生於課堂中的理解程度相當重要，若能第一時間理解授課內容，即可大大縮短日後複習所需時間，亦不致造成「不懂就不看」的惡性循環。因而鼓勵學生多舉手發問，抑或是課間休息時間提問，如今相互討論的學生愈來愈多，一方面是群聚效應，其次是，認真授課的態度可以感染學生。



3.至於研究所的課程則強調自主學習的重要性，除了論文查找、排名點數查詢甚至期刊閱讀等基本教學，學期中的大部分時間則由學生主導自己報告的內容與引導討論，或許每位同學的研究領域都相同，但藉由接觸不同領域，不但可以獲得廣泛的知識亦可培養獨立思考的能力。



4.擔任系上國考複習課程任課教師，近年本系國考通過率皆傲視其其他院校。



在關懷與輔導學生方面：



1.拓展學生實習及往後工作機會，爭取新加坡中央醫院實習機會；目前，新加坡中央醫院已同意將本系實習名額由4人增為6人，增加實習名額相信對往後當地留用有所助益。此外，還協助本系通過新加坡衛生部學校資格普查，使本系畢業學生只需通過本國國家考試即可取得於當地工作機會，無須進行另一次資格考試。新加坡有關醫院亦於今年六月來本系甄選有意願赴新加坡工作的畢業生，經協助系上學生準備面試，本系有四名畢業生獲得聘書，甚至有一位大學部在學生也取得工作機會。



2.實習醫院訪視；有鑑於實習是佐證在校學習基礎知識的最好機會，每年暑假都親往各地實習醫院進行訪視，實際了解學生實習之現況與心得；亦趁此時機輔導少數適應不佳的同學，並詳加紀錄以便後續觀察追蹤輔導。



在研究成效方面：



1.近五年國際SCI期刊發表論文：9篇[第一通訊作者7篇]2.中國醫藥大學研究彈性薪資, 20163.指導學生於研討會發表研究成果。4.指導學生獲得大專生研究計畫補助。



校務服務的成效：



1.綜理學校輻射安全業務；在研究或教學上，學校無可避免會應用輻射，諸如牙醫系或醫放系訓練學生技能的X光機，或是學校老師研究上所用的放射核種，都是屬於原子能委員會列管的品項，兩年多來負責綜理學校輻射安全業務，如：定期環境監測、定期申報原子能委員會列管之儀器狀態、輻射操作人員輻射劑量監控、輻射操作人員證照、輻射操作人員健康檢查及管理放射性廢棄物等。



2.擔任校務發展委員會、圖書館選書委員會委員、系所委員會委員、系教評委員會、UCAN種子教師、校內外碩士班口試委員、校內計畫審查委員及招生業務委員等事務。



訊息來源： 中國醫藥大學



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