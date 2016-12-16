資策會攜手產、學界合作送暖 寓教於公益 南台灣學生網路開店當頭家 6個月助弱勢團體 創下近2百萬業績



(中央社訊息服務20161216 10:52:01)為協助南部弱勢團體找到行銷新管道、並提供學生無本創業的機會，資策會南區產業服務處(南區處)今年特舉辦「大專院校關懷弱勢網路行銷創業競賽」，並於12月15日假高雄軟體園區舉辦頒獎典禮。此競賽6個月來，不僅成功搭起學生及弱勢團體間的合作平台，更創下近200萬元之網路銷售佳績，為去年營業額的3倍，協助25家弱勢團體、及個人網路營業額大幅成長。



資策會南區處連亮森處長表示，競賽舉辦至今已邁入第二個年頭，今年更有昇宏國際、太普高、三聯國際、升豪農創、亞科國際、一等一科技、鴻越資訊、弈宣科技、富泉、磐石文化、台灣通、新典約、河邊餐飲等13家企業，因認同競賽理念，聯合贊助高達20萬元之獎金。學生們在半年競賽期間，創立屬於自己的商店，思考行銷手法，並深入與弱勢團體互動，有效協助弱勢團體行銷特色產品，培植學生於營利同時行善公益，擁有利他之心的人生觀，其中高雄市青少年關懷協會(蘋果綠烘焙坊)的案例，學生團隊不僅協助行銷，更幫助其使用網路銷售平台，讓他們在短短幾個月內，獲得超過20萬元的營業額，達到了20倍以上的成長。



有別於去年，此競賽今年共吸引南臺灣19所大專院校(*註1) 、153個團隊、631位學生參與，最後由大仁科技大學、中華醫事科技大學、長榮大學、美和科技大學、高苑科技大學、國立成功大學、國立屏東大學、國立高雄應用科技大學、崑山科技大學、嘉南藥理科技大學、輔英科技大學、樹德科技大學等12所大專院校、54個團隊、244位學生，因表現優良而榮獲獎項，其中由美和科技大學樂在其中團隊獲得年度冠軍，該校亦是本次競賽中，協助弱勢團體銷售貢獻最鉅之學校，榮獲最佳貢獻獎；大仁科技大學甜點大使團隊緊追在後，獲得第二名的殊榮；第三名是高苑科技大學萌噠噠熊熊隊，高苑亦是本次競賽參與人數最為踴躍的學校，榮獲精神標竿獎。其餘詳細名單及頒獎典禮照片將公佈於競賽官網。



值得一提的是，透過競賽的合作，不僅幫助了弱勢團體在營業額上的成長，更開啟了雙方後續發展的契機，如：「髓喜烘焙坊」已和競賽團隊，正式簽訂未來一年的產學合作備忘錄。「展翼烘焙坊與」及「蘋果綠烘焙坊」也表示，此次合作的最大收穫，不單是學習如何透過網路銷售平台，更學到如何勇於宣傳自己。不止如此，在校園部分，大仁科技大學電子商務學程，更複製了此競賽模式，未來將持續於校內營運，並進行校內競賽。 資策會南區處連亮森處長觀察，參賽學生在競賽過程中，藉由協助弱勢團體行銷，累積網路創業的實戰經驗，並透過虛實整合的行銷手法增加業績；而弱勢團體則能從學生身上獲得商品包裝、市場定位、目標市場、行銷方案、商品包裝設計…等建議，真正傳達了授人以「魚」，不如授人以「漁」的想法，也使得競賽不僅只是幫助弱勢團體網路銷售額成長，更奠下未來營運成長的重要基石。資策會企盼能藉此競賽發揮抛磚引玉之作用，持續讓創業的薪火持續燃燒，愛心一直延續下去！



*註1：大仁科技大學、中華醫事科技大學、正修科技大學、長榮大學、南榮科技大學、南臺科技大學、美和科技大學、高苑科技大學、高雄應用科技大學、國立成功大學、國立屏東大學、國立屏東科技大學、國立雲林科技大學、國立臺南大學、崑山科技大學、慈惠醫護管理專科學校、嘉南藥理大學、輔英科技大學、樹德科技大學。



*註2：競賽官網http://sid2.iii.org.tw/care



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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