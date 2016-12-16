119專業判斷送安南醫院急救，及時拯救心肌梗塞民眾性命



(中央社訊息服務20161216 10:32:41)55歲的吳姓市民在公司上班時，忽然覺得胸痛，全身不適。同事立即撥電話給119送醫，當天執勤的臺南市消防局新市分隊高級救護技術員郭智雄發現當地交通很壅塞，立即決定送往距離最近的中度級急救責任醫院安南醫院急救，及時拯救心肌梗塞患者的性命。



安南醫院負責急救的急診陳威廷醫師表示：「119人員送來時就有交班表示可能是急性心肌梗塞，因為病人己經無法呼吸，立即在急診插管，ㄟ吨葞仴牏p組，馬上把病人送至導管室進行汽球擴張術，術中發現吳男心臟的三條血管都全部堵塞，經打通血管置入支架，再加上主動脈內氣球幫浦後，住加護病房一個星期，才撿回寶貴生命。



心臟科李聰明主任表示，安南醫院105年1月至今，所有急性心肌梗塞的病人，在國際標準90分鐘內打通血管的達成率，高達94%，而吳男從掛號到打通血管的時間，僅花了37分鐘。



郭智雄救護技術員表示，救護人員後送病人，是依據就近適當原則。若是危急個案如嚴重外傷，心肌梗塞、急性腦中風、其他需要急救者等，都是要立即就近送至中度級以上急救責任醫院。他回想此事，覺得自己當時的的判斷是正確的。



安南醫院急診部主任符凌斌認為，台南市消防局這十年來，各項到院前救護品質提昇相當的全面，專業能力也值得肯定。符主任也呼吁民眾需要119協助時，要信任119人員的專業能力與判斷。



訊息來源： 中國醫藥大學



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