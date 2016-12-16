安南醫院骨科的微創人工關節置換手術頗受家屬好評



(中央社訊息服務20161216 10:21:27)年長者膝蓋疼痛、或是出現退化性關節炎導致行動不方便，安南醫院骨科建議做微創人工關節置換手術，患者大都可以放開助行器獨立行走。頗受家屬好評。



洪誌鴻醫師指出，隨著醫療進步,身體越來越健康,平均壽命也逐年增加,目前已經達到80歲,伴隨而來的就是因健康所導致的「健康病」。這些健康病往往跟過度使用或者是長時間耗損有關,今天就來說說「退化性膝關節炎」,或者應該是說「耗損性關節炎」。 洪誌鴻醫師說，台灣早期經濟正處於發展階段，當時的青壯年人口都在努力的工作，長期的過勞導致膝關節或髖關節過度磨損，到了老年，應該是要享福的時候，卻因關節炎而舉步維艱，導致大部分的時間只能待在家裡，減少了外在的刺激，進而更加速老年的退化，而成了家庭的負擔。



洪誌鴻醫師表示，在初期治療方面，一般退化性關節炎在50~60歲便出現症狀,初期可以用口服藥止痛,或接受關節玻尿酸注射治療，但不論是止痛藥或玻尿酸都只能讓症狀減輕,無法增加膝關節的壽命年限。至於關節磨損方面，目前治療後期的退化性關節炎,最有效的方式就是關節置換手術。目前的人工關節置換有多樣性的選項.針對部分關節磨損的病患可以執行部分人工關節置換,而對於廣泛性退化的病人則會使用全膝關節置換。



洪誌鴻醫師也彙整門診中病人對於人工關節的常見5疑問如下：



1.關節只有部分面積嚴重磨損,是否可以做局部的關節置換就好?2.會不會很痛?3.多久可以下床走?4.助行器要拿多久? 5.健保有沒有給付? 洪誌鴻醫師強調，微創人工關節置換手術對於大多數部分膝關節換或全膝關節置換的病人們，術後疼痛是可接受的，所以病患可於手術當天(例如 早上開刀，下午便可離床)或隔天離床，使用助行器行走。洪醫師並建議病人術後使用2星期助行器，再評估何時脫離助行器獨立行走。



訊息來源： 中國醫藥大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206004.aspx