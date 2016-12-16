安南醫院「小兒過敏中西醫合療」調養改善過敏體質



(中央社訊息服務20161216 10:00:02)陳小弟患有過敏性鼻炎，季節變化時容易打噴嚏，流鼻水，咽癢咳嗽。經臺南市立安南醫院「小兒過敏中西醫合療」門診治療後，上述症狀已獲得大大改善。就要提醒家屬該帶孩子到醫院檢查是否有過敏體質！



安南醫院小兒科賴以修醫師表示，過敏性疾病是18歲以下兒童的第三大常見疾病，更高達三分之一的孩童受影響。常見的過敏性疾病，表現於腸胃道：嬰幼兒血便及腹瀉，於皮膚：異位性皮膚炎、蕁麻疹等，於呼吸道：過敏性鼻炎及氣喘，於眼睛：過敏性結膜炎。造成過敏疾病的成因很多，遺傳的體質因素雖佔了部份，但後天的環境(包括空氣汙染及菸害)、過敏原的曝露、感染、天氣變化(包括溫差及濕度)、生活作習、體能活動、甚或情緒壓力等，都會引起過敏疾病的發作。



安南醫院中醫部林莉華醫師指出，中醫治療過敏性疾病，在急性期與緩解期的辨證重點會有所不同；以氣喘為例，急性發作期主要辨寒熱，治療寒邪應溫，熱邪應清，應先治其標，首先把發作的症狀緩解；緩解期主要辨虛實，以扶脾益腎兼固肺氣，調理臟腑功能，在未發病期間則以扶正氣為主。



安南醫院中醫部何宗融主任說明，中醫的治療除了中藥與針灸之外，害怕針灸的孩童可以雷射針灸及耳穴貼敷替代。針對寒證及過敏性疾病的患者，還可以運用灸療法，常用有艾灸與藥灸。艾灸是以艾條或艾粒灸；藥灸則是以溫熱藥物，如延胡索、細辛、白芥子、甘遂、白附子等，加入薑汁製成丸來貼灸，亦即大家熟悉的三伏貼。



安南醫院院長林瑞模強調，「小兒過敏中西醫合療」的優點為西醫治療在急性期時，可以積極有效控制，並能穩定病情，不讓疾病快速惡化；緩解期時，則可以臨床監控，定期檢查，包括過敏原檢查、肺功能評估等。



蔡宗欣副院長表示，中醫治療在急性期時，可以增加西藥的療效，降低症狀嚴重度；緩解期時，以調養肺、脾、腎出發，增強免疫功能，提升對過敏原的耐受性，降低過敏發作次數，調養並改善過敏體質。在中西醫合作治療下，病童可以獲得較周全的治療與調理。



訊息來源： 中國醫藥大學



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