「工具機暨零組件整合行銷計畫」攜手業者提升產業國際形象 歡迎業者踴躍參加105年度成果發表會



(中央社訊息服務20161216 09:59:13)為協助臺灣工具機業者強化國際行銷能力、厚植業者海外行銷能量，打造臺灣工具機產業優質形象及提升國際知名度，經濟部國際貿易局自103年起推動「工具機暨零組件整合行銷計畫」，以「精耕臺灣產業形象」為主軸，鎖定潛力市場辦理各項海外整合行銷活動，積極協助臺灣工具機產業在全球重要市場展露頭角，成果豐碩。



本(105)年度成果發表會訂於12月19日在臺中科技大學舉辦，特別邀請國內專業智庫針對臺灣主要15個工具機出口市場，剖析其市場特性與產品需求，探討我國業者具利基之拓銷機種。另外，也以深具潛力之俄羅斯市場為主題，邀請熟悉俄羅斯市場專家針對在地化行銷策略、工具機驗證制度等議題進行分享。



「工具機暨零組件整合行銷計畫」今年帶領廠商積極參與國際上知名的9個工具機展覽，足跡遍及歐、美、亞三大洲，其中新增亮點包括：整合工具機公會及機械公會裝潢形象，強化國家館展出聲勢；首創於展覽現場利用虛擬實境(VR)推廣我國產品；於展前採訪代理商及終端用戶，及透過使用者的證言加深當地對我國工具機產業印象等，執行成果相當亮眼。



本年度海外整合行銷活動總計吸引3,024位買主與媒體參與，協助國內313家次廠商發表新產品與技術，媒體曝光多達546篇，並特別安排於展中搭配整合行銷活動辦理買主媒合，我國廠商（如中興電工、上銀、研華寶元等）均獲得國際買主現場下單或成功與當地代理商洽談產品代理，展場商機達600萬美元，再加上透過國內相關活動邀請工具機買主來臺，整年度創下5,400萬美元後續商機。



此外，亦邀請21位國際專業媒體來臺採訪我國51家廠商，媒體價值逾新臺幣2億元，其中除了德國百年工業媒體MM Maschinen Markt於5月刊登5篇有關臺灣工具機在工業4.0發展的系列報導之外，令人振奮的是12月甫出刊之日本生產財雜誌，首次以9頁彩色篇幅報導臺灣工具機廠商之全球戰略，傳達我商客製化、高品質、多角化經營等企業價值，對提升臺灣產業形象作出最佳證言。「工具機暨零組件整合行銷計畫」推動已歷時3年，透過與工具機公會、機械公會及業界先進建立之溝通平台，獲得諸多意見回饋，在辦理各項海外行銷活動時，業者亦全力配合與支持，充份展現政府及民間共同拓展海外市場之實力。成果發表會活動詳情請查詢計畫官網(http://twmt.tw/ch/)。



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訊息來源：國際貿易局



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