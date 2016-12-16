安南醫院替捐血活動提供醫療諮詢服務



(中央社訊息服務20161216 09:44:45)台南市國際獅子會300-D1區第八專區第十五分區暨所屬分會12月11日聯合辦理捐血服務，安南醫院應邀在現場設立醫療服務區提供醫療諮詢服務；熱心的獅友們除了捐出許多精美禮品包含32寸液晶電視，腳踏車等提供民眾抽奬外，現場還提供點心美食，一整天下來，共募得996袋血液，顯見台南市民熱血，處處可見愛心。



台南市博愛獅子會會長蘇永昌表示，獅子會的宗旨在於發揮博愛精神，服務社會，故每年都會舉辦各類公益活動包含捐血，視力檢測等。今年看到這麼多的有愛心的朋友來捐血，心中真的是非常感動。所謂捐血一袋，如同救人一命，蘇會長自己也挽起袖子，一馬當先，進行捐血。當天活動，也有許多年輕的父母，帶著小朋友們一起到捐血車捐血，從小就給我們未來的主人翁做最好的示範。



安南醫院應邀在活動現場設立醫療服務區。醫院社區護理師與志工們除提供血壓，血糖檢測，骨質檢測外，急診部醫師也參與提供醫療諮詢。當天在醫療站接受醫療諮詢的民眾，超過百人。



急診部主任胡耿瑋醫師表示，做骨質密度檢測的民眾，很明顯分成兩群。若是有規律運動的民眾，無論年齡大小，檢測結果都相當不錯。若是沒有運動習慣的民眾，則是骨質疏鬆的程度較為明顯。在這裡也特別提醒民眾，規律的運動，每星期至少三次，每次至少30分鐘，對大家身體的健康維持，是非常重要的。年齡偏大的民眾，適度的負重訓練，加強核心肌肉力量，除了可以增加骨質密度外，也可以增加心肺功能，以避免跌倒引起的腰椎以及髖部骨折。



胡耿瑋醫師表示，現代人的平均壽命相當的長，我們不但要活得老，也要活得健康，呼籲大家一起來運動，也一起來做愛心捐血。



訊息來源： 中國醫藥大學



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