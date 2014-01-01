努力當下、引領學生一步一步往前走─中國醫藥大學今年「傑出教授」得獎人張乃文教授



(中央社訊息服務20161216 09:29:51)做學生們另一個可信賴的大朋友，引領學生一步一步往前走；這是榮獲今年『傑出教授』得獎人張乃文教授惕勵自己扮演好稱職的「經師」及「人師」的角色。當醫學生披上白袍的那一刻，讓她滿心歡喜，對教書生涯樂此不疲。



樂觀開朗的張乃文教授認為，新世代的孩子聰明有才智，各種科技新資訊隨手可得，往往課堂上教的理論，實務上不一定用得到，因此，老師必須更用心扮演濃縮、媒介專業知識的橋樑、讓學生能學以致用，顯而易見，「因材施教」是老師終身學習的課題。



有人形容，十年是一個世代；有26年教學經驗的醫學系生化學科主任張乃文教授說，老師跟學生難免會出現「代溝」，她秉持「同理心」與學生相處，做孩子們可以信賴的大朋友，而不是第二個「嘮叨老媽」，除了給予課業輔導的協助，也導引他們保有誠懇及適度的為人處事觀念，勿以身為醫學生為傲，應以平常心面對家人及社會的期待。



張乃文教授榮獲今年『傑出教授』的具體事蹟如下：



在教學方面：1.能依據學生不同的吸收程度，適時調整授課方式。2.参與PBL教案寫作及擔任PBL引導老師。3.透過Office hour與學生討論及解惑。4.編著符合學習目的之講義及教科書。5.協助同學準備國家考試。6.指導研究生及大學部學生參予研究計畫。



在關懷學生與輔導方面：



1.主動關懷學生在選課、日常生活、交友、課業各方面，透過導師有約，進行一對一了解其生活習性以及人生規劃。2.擔任預警輔導老師，協助學生面對課業壓力及重整學習信心。3.擔任服務學習課程小組老師，與學生一起做中學。4.透過與學生之互動，輔導學生保有誠懇及適度的為人處事觀念，在交友、學業、情感及抗壓各方面，勿以身為醫學生為傲，應以平常心面對家人及社會的期待。



在研究領域的表現：



1.2014年榮獲「第十屆國家新創獎」。 (口腔癌團隊共10人)



2.目前積極投入口腔癌相關的研究，於2008年成功建立檳榔鹼(Arecoline)加上4-nitroquinoline 1-oxide (4-NQO) 誘發出口腔癌的動物模 式。自2009~2016年與團隊成員共同發表14篇口腔癌相關論文。期間也進行乳癌及脂質代謝相關研究，共有8篇相關論文發表。



3.參與校外整合計畫如下: A.校外國科會整合計畫 (2009/11~2012/10)：擔任「應用於口 腔癌早期診斷之新型繼光鏡掃描式超頻譜生醫影像擷取 與快速分析系統」計畫之共同主持人。 B.校外衛生署「建置癌症卓越研究體系計畫」整合計畫 (2010/02~2013/12)：擔任研究人員，參與口腔癌動物模式在轉譯醫學上的研究。



訊息來源： 中國醫藥大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/205998.aspx