伊格言擔任興大駐校作家 舉辦系列創作工作坊中央社 (2016-12-16 09:29)
伊格言擔任興大駐校作家 舉辦系列創作工作坊
(中央社訊息服務20161216 09:29:12)國立中興大學人文與社會科學研究中心為活絡校園文藝氣息，提升學生文學創作能力，每年均籌畫舉辦作家駐校的系列活動，繼2015年邀請駱以軍之後，今年特別邀請台灣年輕作家世代中，最具代表性的小說家伊格言擔任駐校作家，在12月的駐校期間，與興大師生展開密切的文學對話。
伊格言是當代華文小說界最重要的作家之一，曾獲吳濁流文學獎長篇小說正獎、華文科幻星雲獎長篇小說獎、林榮三文學獎散文獎等多項，以及入圍英仕曼亞洲文學獎（Man Asian Literary Prize）、歐康納國際小說獎（Frank O’Connor International Short Story Award）等國際獎項。亦曾獲選為台灣十大潛力人物、《聯合文學》雜誌「20 位 40 歲以下最受期待的華文小說家」。代表作有小說《零地點GroundZero》、《噬夢人》、《甕中人》、《拜訪糖果阿姨》，詩集《你是穿入我瞳孔的光》，以及文論集《幻事錄：伊格言的現代小說經典十六講》。其中《零地點GROUNDZERO》已日譯完成，即將於2017年由日本白水社出版。
伊格言駐校的12月期間，興大人社中心規劃了駐校作家開幕儀式、創作工作坊、系列講座等豐富的活動。伊格言不僅以一對一的親授方式，與有志於創作的學生討論作品，更將分別以「大巧若拙：僅需一招，適用範圍無限的文本分析法」和「我喜歡科幻，因為科幻最極端」、「所以葛薇龍婚後就變成孟若了：談張愛玲和艾莉絲•孟若的婚姻想」為題進行三場演講，分享他對於這個時代文學所具有的價值與意義的思考，精彩可期。
興大駐校作家系列活動現已熱烈展開，歡迎對文學有興趣之人士共襄盛舉。若需進一步瞭解，歡迎洽詢人社中心，電話：04-2840708#111王小姐，或至「中興大學2016駐校作家伊格言」官方網頁（http://egoyanzheng.blogspot.tw/）查詢相關訊息。
訊息來源：國立中興大學
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