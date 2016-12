想像力遠比知識重要─中國醫藥大學今年「傑出教授」得獎人郭欣茹助理教授



(中央社訊息服務20161216 09:28:37)看著講台下那一雙雙求知若渴的眼睛,責任感油然而生;人文素養深厚的郭欣茹助理教授認為,老師對學生的生命成長與塑造影響深遠,尤其在醫學專業領域,培養學生悲憫、利他的情懷與想像力的啟發,遠比知識重要。



蘇格拉底曾說:「教育不是灌輸,而是點燃火焰」(Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel )。面對優秀的醫學生,郭欣茹助理教授期待透過通識教育中心開設之『英文短篇小說選讀』與『西洋文學與醫學』及相關之文學與跨領域課程,在教學現場向學生演示,人文與倫理無非是提升對他人感受的敏銳度並試圖揉進同理與悲憫,也藉此與學生分享、明瞭人文內涵在醫學專業領域的必要性。



郭欣茹助理教授畢業於國立成功大學外國語文學系,專任通識教育中心教授外國語文與人文藝術領域之語言、文學與文化相關課程,對於教學準備極其用心與認真,從課程理念規劃、架構統整、教學內容、批判思考問題的設計等,乃至於運用主動學習教室進行結合課堂講授與線上教學之混合式學習模式,並設計生動活潑之教學法,激發學生主動學習的熱情與動機,她授課班級的修課人數至少有60-70人,成為最受學生歡迎的老師之一。



在擔任物理治療系與藥學系導師期間,郭欣茹助理教授熱心協助新生順利融入大學生活,在感情、人際關係適應上,學生有聆聽的對象與協助的窗口。她也擔任熱門音樂社指導老師,幫忙接洽藝術中心媒合社團參與學校午間音樂會之演出機會,還帶隊北港校區學生First Mile計畫至加拿大布洛克大學(Brock University)海外研習,協助學生初抵國外之生活適應。一路行來,郭欣茹助理教授快慰的說,與這些年輕學生互動的過程中,竟不自覺地與年輕時候的自己相遇。



對於醫學與文學的匯流、相互激盪所產生的特殊社會文化現象,郭欣茹助理教授興緻盎然的納入研究論述議題,藉此探究在某些特定的歷史氛圍與社會情境中,醫療論述是如何被形塑、被理解與被認知,以及作為某個時代性反映的文學作品,如何看待並呼應當時醫療網絡對於個人與社會整體意識的影響,及其形成之生命倫理議題。 “I cannot teach anybody anything. I can only make them think.”我如此深信並自我期許著;郭欣茹助理教授說。



郭欣茹助理教授榮獲今年『傑出教授』的具體事蹟如下:



在教學方面:A.開設之『英文短篇小說選讀』課程,編撰授課教材,獲得104學年度優良教材評選優良獎。B.開設之『西洋文學與醫學』課程獲得教育部校園學術倫理與發展機制計畫補助,發展醫學人文之倫理課程內容、培養教學助理人才、並充實相關之教學資源。C.創新教學方法,積極運用主動學習教室進行結合傳統課堂與部分線上教學與線下學習之混合式學習模式 (blended learning model),藉以提高學生學習效益。D.目前擔任教學卓越計畫104-105年度T6-2『外語學習數位化與情境之營造』主持人。



在關懷學生與輔導方面:1.曾擔任藥學系(台中)一年級生活導師:除定期與例行之輔導活動外,曾主動辨識出高關懷學生,並轉介健康中心心理諮商輔導員之資源,共同協助學生。2.擔任物理治療學系(北港)一年級生活導師:定期由台中至北港探視學生、舉行座談、餐會、設置線上班級群組,隨時主動關心導生之課業、宿舍生活與活動等面向。3.擔任熱門音樂社團指導老師,為鼓勵社團學生並增加舞台經驗,主動協助接洽藝術中心,媒合社團參與學校午間音樂會之演出機會。4.擔任北港學生First Mile計畫至加拿大布洛克大學Brock University海外研習,參與醫護相關語言學習活動之海外帶隊老師,協助學生初抵國外之生活適應。



學術研究表現:1.AHCI及THCI論文3篇、ACI 論文2篇、國內外知名出版社邀稿論文2篇,以上論文皆為第一(單一)作者、peer review通過收錄。2.2015年獲選為科技部人文社會科學研究中心訪問學者,獲補助進行暑期研究。3.協同籌組2014年學術專業社群『性別身體政治研究』,除了針對此議題之學術研究外,亦協辦探討慰安婦議題《蘆葦之歌》紀錄片放映與映後婦援會演講座談會。



校務服務方面:1.103學年度擔任英文科副召集人、擔任班導師(台中)、私醫聯招英文科目命題教師。2.104學年度擔任教學組組長、英文科副召集人、通識課程外國語文領域召集人、TA初審會議委員會、審查國立成功大學外文系出版之學術專書。3.協助104學年度開始之通識教育課程九大領域課程規劃與重整。4.102年協助籌辦史懷哲『百年行醫典範與傳承』學術研討會,並擔任其孫女Dr. Christine Engel之英語記者招待會翻譯與音樂會主持人。



訊息來源: 中國醫藥大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/205996.aspx