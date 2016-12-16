無緣大慈、同體大悲─中國醫藥大學今年「傑出教授」得獎人蔡孟宏教授



(中央社訊息服務20161216 09:28:00)教書、是個人的興趣；溫文儒雅的醫學系解剖學科主任蔡孟宏教授分享教學經驗說，大學生在學習成長過程，對事物的觀點不一，老師要秉持著人文關懷的態度，將心比心，甚至要同一心，任何事都會圓滿。



「解剖學」是醫學生的必修科目之一，書香世家子弟蔡孟宏教授經常陪著醫學生瞭解「人體」的結構，還得動刀尋找人類對抗病魔的答案；他神情淡然的說，「大體老師」是培育未來醫師最重要的「教材」，解剖課帶給醫學系學生很大衝擊、也是很重要的課程，醫學生從清洗大體到解剖，整整半學期都必須向大體老師『學習』。



因此，蔡孟宏教授對「教」與「學」有更深刻的領悟；他秉持的教育理念不僅訓練學生的專業技能，還以宗教家「無緣大慈、同體大悲」修為來關懷照顧學生。



蔡孟宏教授榮獲今年『傑出教授』的具體事蹟與貢獻如下： 在教學方面：



擔任本校醫學系及醫學相關科系等之大體解剖學、組織學、胚胎學及神經解剖學課程之教學工作，同時也加入由醫學系所成立的「六年制課程改革小組」，負責規劃並推行新制(6年制)基礎與臨床醫學整合課程。定期開會討論因應之道，並檢討現行基礎醫學課程之缺失，同時也不斷調整自己的教育理念與執行策略，分別朝精簡課程內容強調多元學習方式，與基礎醫學及臨床實務並重等方向努力。於教材上不斷努力創新。



2013年與解剖科同仁共同編寫「實用解剖實習指引」一書，以圖文並茂條列式呈現，以作為同學學習人體結構的輔助教材。此書於2014年獲選為本校優良教材「傑出獎」。



另外，為幫助學習較吃力的同學能順利學習，於2014與2015年暑假分別錄製「解剖學實習教學影帶」，及創建本系第一個MOOC課程，提供對人體構造有興趣的同學一個學習的機會；分別於2005年與2008年獲得醫學系級及醫學院級的「教學優良教師獎」的肯定，更於2015年獲得校級「教學優良級教學創新教師獎」的殊榮。



在學生輔導方面：



擔任醫學系生活導師，定期與學生聚餐聊天，以進一步解決學生於生活及課業上所面臨的各項問題。對於經常請假或成績較差的學生，會適時給予關心並與家長連繫，共同協助並監督該生的生活與學習狀況。付出是值得的，至今每逢過年或教師節仍會收到過去導生所寄來得祝福。



另外，當學校預警名單發佈時(尤其是大體解剖學)，即開設各學系的課後補救教學輔導班，以輔導進度落後及學習狀況不佳的同學。



在研究方面：



積極與本校教師合作，致力於探討高山症形成的機制，及尋找有效的治療藥物。所進行的研究成效不錯，資料整理後已分別發表於多家國際期刊。



另外，也尋求與附設醫院醫師或校外醫師合作，增加個人研究能量，同時也拓展其他醫學相關領域視野，並致力於醫學教育改革工作，相關成果陸續完成發表。



在校務服務方面：



除教學與研究外，同時擔任醫學系副系主任與解剖學科主任的行政工作，並兼任多項委員會委員職務，包括：系務與校務會議委員，系教師評審委員會委員，系甄選入學委員會委員，系及院課程委員會執行秘書與委員，協助系務與校務工作之推行。另外，2008、2012與2014年TMAC評鑑時，也協助系主任準備評鑑工作，並主負責基礎醫學部分的相關工作，評鑑結果均獲「通過」的好評。



對外服務方面，為增加本校大體老師來源，曾於1997~1999年間義務擔任彰化地檢署、苗栗地檢署等處榮譽法醫師職務，協助相關大體的解剖工作。另擔任中國民國解剖學學會理事一職，負責有關解剖科學之雜誌及刊物之發行工作。



訊息來源： 中國醫藥大學



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