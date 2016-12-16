儲備人才、留住人才─中國醫藥大學今年「傑出教授」得獎人林嘉德副教授



(中央社訊息服務20161216 09:27:19)在這裡，猶如一座百花盛開的美麗花園，土壤肥沃、資源豐沛，大家都隨著中國醫大暨醫療體系共同成長進步；醫學系林嘉德副教授有感而發的說，『園丁』必須珍惜每一粒種子，「儲備人才、留住人才」已是責無旁貸的使命。



中國醫藥大學附設醫院教學副院長、教學部主任林嘉德副教授，近幾年主導規劃及執行實習醫學生臨床實習及臨床模擬訓練，成效卓著；他獲悉榮獲今年全校【傑出教授】謙虛的說，這是團隊的榮譽，感謝每一位同仁努力付出的辛勞。



醫學教育理想是沒有終點的；林嘉德副教授認為，大學不僅提供醫學生最佳的學習環境，同時要展現對於未來醫學教育趨勢的遠見，為能給予病人最佳的醫療照護，對於醫學生的臨床實習及臨床模擬訓練，必須堅持細節、盡力做到最好，人才培育猶如播下一粒種子，要悉心的照顧才能成長茁壯。



林嘉德副教授不諱言，基於「校院一體」的精神，為學校、醫院儲備人才，進而留住人才，是老師的責任，也是一份成就。



林嘉德副教授榮獲今年『傑出教授』的具體事蹟與貢獻如下：



教學與臨床見實習指導方面：



在課堂授課方面，擔任耳鼻喉科學概論老師，協助設計課程內容及教學大綱，並協調相關基礎與臨床師資擔任教學工作；在臨床實習教學上課方面，協助制訂耳鼻喉科完完整的學習目標、核心課程的規劃與各年級學習護照的訂定，擬訂實習醫學生實習工作手冊(內容包含訓練方式、學習目標、學習項目、考核評估…等)，以有助於實習醫學生學習的充實與完整。在全院醫學教育方面，主導規劃及執行實習醫學生臨床實習OSCE及臨床模擬訓練，以及實習醫學生在附設醫院實習之行政事務及學務工作，熱心帶領醫學生，深獲學生們的好評。



學生輔導與臨床見實習生的輔導方面：



為能即時掌握受訓學員學習狀態及各科部教師教學活動執行成效，特規劃建置本校雙向評核及回饋系統，即時評核實習醫學生在知識、態度、技巧上的表現，及建立雙向回饋機制，並定期將資料回饋科部，以期科部進行各項改進工作。自96年度起於本校附設醫院使用，效果良好，並於TMAC訪視本校臨床教學時及醫學中心評鑑，受到訪視與評鑑委員的肯定，認為可以作為改進臨床教學的有效工具。



研究具體事蹟：



臨床與基礎研究主要為耳鼻喉科相關創新主題，包括耳鼻喉科感染症與生物膜的關聯性、口腔腫瘤標記的探討；更建立本國目前唯一的內耳缺血再灌流傷害模式，首先引進經顱磁場刺激治療於耳鳴的治療，目前更著力建立國內中樞聽覺神經可塑性的基礎與臨床研究，企望由應用腦部刺激創新治療常見內耳耳疾。



在醫學教育方面，將本校多年來線上互動回饋與學生學習歷程的建置經驗與成果發表於國際重要醫學教育會議報告(歐洲醫學教育學會AMEE 2012, 2014, 2015, 2016)外，部份成果亦發表於國際重要醫學教育期刊。(Med Edu Online 2015; BMC Med Edu 2016)。



校務服務方面：（參與系所或醫院事務）



多年來積極參與多項臨床醫學教育改革的活動，曾協助規劃本校新整合課程中耳鼻喉頭頸部模組的「問題導向學習」及「臨床技能與溝通」的課程，廣受好評。2006~2010年擔任附醫醫教會總幹事，2011年起擔任附醫醫教會主任委員，統籌負責臨床醫學教育，並配合醫學系教改，因應提前進入臨床教學的新制與未來教學醫院評鑑的要求，負責建構本校附設醫院的「臨床醫學教學資訊平台」，提升本校學生的學習熱情與對本校的認同，近三年來本校優秀學生留任本校與附設醫院人數與比率有顯著提升，並配合完成重大校務評鑑活動。



訊息來源： 中國醫藥大學



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