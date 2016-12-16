達觀自適、守經從權─中國醫藥大學今年「傑出教授」得獎人余建宏副教授



(中央社訊息服務20161216 09:26:34)中國醫藥大學牙醫學系余建宏副教授奉行「不為任何目的的努力」人生哲學，盡心做好該做的事；果然研發出全世界第一枝齒顎矯正用雙螺紋矯正釘及可移動旋轉的上蓋發明專利，這是他投入齒科矯正臨床經驗無心插柳獲致的甜美果實，稱得上是台灣牙醫學界之光。



活力充沛余建宏副教授認為，認真做好每一件事，付出不求報償，只要心存「自我提升」精進自己在專業領域的學習，再辛苦也能甘之如飴。顯而易見，他在教學、研究、關懷輔導學生及醫療服務方面的盡心努力，績效卓越享有好口碑，今年獲遴選為全校【傑出教授】，稱得上實至名歸。



「師生情」是一輩子的緣；余建宏副教授與學生維持亦師亦友、真誠互動的信賴關係，致力營造「寓教於樂」的學習環境，引導不同特質的學生能自主快樂學習並有收獲，他除了傳道授業，更是協助學生解惑的人生導師。



余建宏副教授為本校牙醫學系第11屆第一名畢業校友，赴日本國立東京醫科齒科大學深造，取得齒科矯正學博士後返回母校服務，除於牙醫學系擔任教職之外，也擔任附設醫院齒顎矯正科主任，迄今已逾14年；難能可貴的，他能不斷精進自己在專業領域的學習，曾多次赴美國頂尖大學參訪及進修，增廣見聞，並充分了解牙醫學教育之國內外現狀，對於如何融合中日美文化差異，並擷取優良的教育經驗，有個人的理念及見解，將所見聞，積極且巧妙地融合於課程之中，提升教學之多面成效。



余建宏副教授榮獲今年『傑出教授』的具體事蹟與貢獻如下：



在教學方面：



余建宏副教授曾多次榮獲校院級”教學優良及創新獎(2015年為全校第一名)”，在學校的教師晉級評估系統，也多次獲得全校教學排名第一名的佳績(2015年亦列全校第一名)。2016年更獲得“Special 教師獎“及“台中市優良教育人員獎”，並有教案及教科書著作，教學表現質量並重，屢獲肯定。



2008年起，余建宏副教授負責牙醫學系學生的見實習課程，及學校與醫院系統的溝通、安排及教學評量，對於學生之見實習前、中、後之指導及輔導，都努力不懈。更首創學生見習的前測、跑考，以及見習結束之回饋機制，了解學生見習時服儀、態度、問題解答及出席及報告考評，全面性改良單一之評量制度，希望對學生正式進入臨床前之訓練，善盡輔導角色。



此外，於2015年起協助推廣教育中心開設泰國、菲律賓國際課程，2016年開設泰國、馬來西亞、新加坡國際課程，增進本校知名度與國際交流事務。



在關懷學生與輔導方面：



余建宏副教授自從回母校服務，就一直擔任導師及口衛隊、口促隊指導老師，目前也擔任生活及生涯導師。除了輔導過憂鬱症、恐慌症等各式狀況的學生問題，還照顧過車禍學生，並徹夜照顧罹患梅尼爾氏症學生復原，對於學生感情及課業問題，常常提供諮詢與協助，曾獲得學校表揚為優良導師。



在研究領域的表現：



於2012年以來，已經發表26篇論文，其中SCI 16篇，另有5項專利，1項技轉。同時指導大學生於2012年獲得IADS競賽世界第一名。於2014年及2015年，也連續2年獲得日本矯正齒科學會優秀展覽獎”Excellent Exhibition Award”。2016年，更獲得生物力學學會2項”特優”及2項”優等”獎，表現優異。



最受牙醫學界矚目的是，余建宏副教授研發出全世界第一枝齒顎矯正用的雙螺紋矯正釘，及可移動旋轉的上蓋，目前已經專利上市。另外，還研究出符合亞洲人種的反射鏡。



目前他將研究觸角延伸到可調整摩擦力的矯正器開發、協助醫院3D列印中心的Aligner設計開發，同時，結合針灸與矯正治療。最近也積極開發醫療AR/VR，並已成功應用，並獲邀前往泰國、馬來西亞、日本等地發表演講。



在校務服務方面：



余建宏老師身兼許多校外學會學術、國際期刊編審等委員工作；亦擔任校內系院等各級委員會委員等工作。同時擔任附設醫院齒顎矯正科主任，負責評鑑等各式行政服務工作。於2016年獲選為”優良主治醫師”，並協助醫院牙醫部於2017年舉行國際論壇及擔任演講者，並協助學校及醫院與日本國立東京醫科齒科大學、日本愛知學院大學等國外學校醫院簽訂MOU等，每年也協助校友會及中醫學院辦理日本福岡針灸學校的同步翻譯及接待事宜。



訊息來源： 中國醫藥大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/205993.aspx