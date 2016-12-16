環保精緻領航者 全球回收再續證



(中央社訊息服務20161216 09:25:26)自1990 年起證嚴法師呼籲「用鼓掌的雙手做環保」，各地慈濟志工紛紛響應環保的善舉，除了實際參與、投入實做，並推廣資源回收、垃圾分類，也努力務實在日常生活當中。為響應證嚴上人「以鼓掌的雙手做環保」大愛感恩科技自2008年成立以來秉持著將「資源變黃金、黃金變愛心、愛心化清流、清流繞全球」的責任與精神，成為台灣國際共同品牌，並藉著環保產品、生產、推廣，將證嚴法師「與地球共生息」的理念以及環保志工及實業家志工的愛心接力，以善、以愛為寶的故事，藉著有形的產品傳遞下，借力使力影響更多人。



大愛感恩自從2011年初次獲得GRS認證，2016年12月再次通過荷蘭Control Union GRS 3.0 標準續證，同時也是第五次續證成功。全球回收標準 (Global Recycle Standard, GRS)最初是由荷蘭管制聯盟(Control Union)於2008年研發，在2011年1月1日GRS標準擁有權轉移交給紡織交易組織 (Textile Exchange, 簡稱TE) 所擁有。TE在2012 年初修訂了標準GRS v2.1版，並在2014年8月5日再修訂此標準GRS V3.0版，其目標是使認證標準更加堅固，針對社會責任、生產製程中環境廢水處理、化學品限制企業社會責任均加強規範。新標準公布後次年，大愛感恩科技旋即於2015年4月接受GRS V3.0最新標準之驗證通過，於該年6月初取得符合GRS V 3.0之年度新證書，2016年12月再次通過Control Union GRS 3.0 續證。



GRS認證於紡織業中深具有公信力，全世界品牌商在環保製程都需有此認證，因此企業通過GRS認證，除了可讓消費者能從產品外觀上清楚辨識，也多一份保障，同時在國際級的嚴格把關下，品質絕對值得消費者信賴。 環境保護目前在全球非常重要且迫切的議題，若每個人每個動作皆以利他為先，就是造福，生活在地球上，人人都有責任為大地付出心力，節能減碳不是口號，需要大家從自己做起，節約生活應該從日常所需的產品開始，大愛感恩科技全球回收標準GRS再次續證成功，持續不斷自我鞭策在企業社會責任、環保永續經營發展、環保永續教育等領域精進與努力，用心疼惜大地資源，凝聚眾人力量共同愛護地球。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/205992.aspx