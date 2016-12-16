以不同方式引導學生主動學習愉快的成長─中國醫藥大學今年「傑出教授」得獎人李采娟教授



(中央社訊息服務20161216 09:24:41)每個學生都有不同的特質和潛力；中國醫藥大學公共衛生學系李采娟教授分享教學經驗說，傳統單一方式的教學與單一模式的評量學生，不符合多元學習的時代，老師必須以不同的方式引導學生主動學習，讓孩子從中獲得成就感，愉快的成長。 榮獲今年『傑出教授』的李采娟教授，係本校公共衛生學系第九屆畢業校友，赴美國深造取得密西根大學流行病學研究所博士，因此，她在校園看到成群結伴可愛的學弟妹，就像看到年輕的自己。 講話輕聲細語的李采娟教授說，在學生面前，老師必須以學生為中心，了解學生背景與需求；師生之間保持良好的互動，不但能促使學生學習進步，相對的，老師也可藉此成長，教與學兩方面是互相影響和促進，此為『教學相長』的意義所在。 因此，每當有老師說現在的年青人不如以前，李采娟教授卻不這麼認為的說: 新世代的孩子太聰明了，科技新資訊取得更為便捷，只是，學生在學習過程的表現常常與大人的期待有落差。瞭解學生的特質和潛力，適才適性引導學生主動學習，讓學生在學習中獲得成就感愉快的成長。 「從學習與研究中獲得的快樂，它是別人奪不走的。」默默地在本校為孩子教育奉獻二十二年心力的李采娟教授寓意深遠的說。 李采娟教授榮獲今年『傑出教授』的具體事蹟或貢獻如下： 在教學方面：



針對學生特質編列符合其程度之教材或教科書，有生物統計(一)、生物統計(二)、流行病學、醫學研究法及臨床試驗等英文教材，與六個網路版進階生物統計方法教材，榮獲98學年度優良教材評選佳作獎；出版翻譯書籍:基礎生物統計學(雙葉書廊,2009)，出版自寫著作:醫療應用統計學(雙葉書廊,2014)。同時採用問題導向教學，以討論方式與學生互動績效卓著。 在關懷學生與輔導方面：



帶領學生至美國密西根大學進修暑期學分，五年來指導碩博生投稿國際學術會議，如美國糖尿病病年會或美國公共衛生年會，指導博士生榮獲美國公共衛生學會第140屆年度大會傑出學術論文海報獎，培養學生國際觀及語文能力。 在學術研究方面：



在科技部計畫補助下，建立一個台中市四十歲以上民眾之隨機樣本，共2,359人，探討代謝症候群與心血管疾病之風險，完成三波資料追蹤，在第三波擴大至參與者家族，約有五千位民眾參與；目前正進行第四波資料收集，此社區研究已發表三十一篇論文。五年內發表SCI期刊論文超過百篇；另協助大專生申請科技部大專生計畫，指導碩博士論文發表至SCI期刊。 在校務服務方面：



校內:a.學校及醫院研究與統計諮詢：論文發表審查意見回覆，臨床試驗及流行病學研究設計、樣本數估算與統計方法之諮詢。b.台中院內感染委員，北港與安南醫院院內感染顧問。c.學校計分委員：每學期協助計算「期中評量問卷分析結果」與「期末教師授課意見調查計分」，及各學系大學甄試成績校正。d.擔任申訴評議委員會、教學調查品質提升委員會、院務會議、院教評、院課程會議、系課程、系教評之委員。



校外:a.國外重要學期刊審查委員 (如：NEJM, BMJ, American Journal of Medicine, Diabetologia等)，獲American Journal of Medicine優秀論文審查委員。b.食品藥物管理署藥品諮議小組委員。c.國家考試(高普考、特考)命題兼閱卷委員，及高考一級暨二級口試委員。d.教育部升等審查委員。



訊息來源： 中國醫藥大學



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