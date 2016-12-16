世貿三館「馬拉松運動博覽會」 與台灣精品相見歡中央社 (2016-12-16 09:20)
世貿三館「馬拉松運動博覽會」 與台灣精品相見歡
(中央社訊息服務20161216 09:20:24)由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理「臺灣產業形象廣宣計畫」(IEP)，運用運動行銷推廣台灣精品，接力在德國柏林馬拉松、印尼路跑及越南路跑之後，現在接棒到國內。首屆「馬拉松運動博覽會」自12月15日至17日於台北世貿三館展出，是國內唯一將馬拉松運動和博覽會相結合的展覽。外貿協會為推廣「台灣精品」，特別設置了台灣精品展區，展示獲得「台灣精品」獎的運動休閒相關產品，讓喜愛運動休閒的民眾認識台灣精品。
此次博覽會特別將「2016台北馬拉松」2萬5千名選手報到地點設在展覽會場，現場不但有來自國內外愛好路跑運動的人士參加，還有選手眷屬及友人，活動盛況可期。
台灣精品也精選10家廠商現場展出並販售，包括有興采咖啡紗製成，能吸附異味與折射紫外線的馬拉松服裝、大田碳纖維車架搭配頂級零件系統的國家隊版紀念自行車、昱程科技安全與方便的個人疼痛理療護具型冷熱敷墊、冠馳170度超廣角視野的快調泳鏡、國內市占第一的精華光學隱形眼鏡、喬山可單手收折橢圓機、歐都納獲得國際及臺灣碳標簽認證的防水透濕服飾、龍泉科技能自由調整氣泡口感強弱的氣泡水機、全新一體成形3D鍛造太平洋New Birdy及各規格都比照公路車標準的騰逸輕巧折疊自行車等，都是台灣精品在各地展出時最受歡迎的產品，不但可以體驗，喜歡還可以直接買回家。
「台灣精品」是經濟部每年召集國內外學者專家，經過嚴格選拔機制評選出來的創新優良產品，代表臺灣產業在國內外目標市場推廣，持續建立加深消費者及買主對臺灣產品的印象。除了本次博覽會外，對「台灣精品」感興趣民眾，也可以到座落於臺北市立美術館南進門的台灣精品館，看更多台灣精品。
訊息來源：中華民國對外貿易發展協會
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