















角力運動在國際上有相當久遠的歷史，但在台灣卻還是一項年輕的運動，今年角力選手陳玟陵為台灣拿到奧運門票，也讓大家重新看到"角力"的魅力，今天的元氣台灣，帶您去認識新北市安坑國小角力隊，教練徐金山透過角力，幫助孩子摔出自信與希望。側翻、側撲倒、再來一招他們口中的波比防禦。安坑國小的地下室，每天都能看到角力隊學生，重複練習基礎動作，習慣跟地板的接觸，在國小階段做好紮根。==新北市安坑國小角力隊教練 徐金山==小學的部分如果是角力以在身體的素質上面就是他們的協調性速度還有身體的空間感所以我們為什麼要去訓練小朋友的 像滾翻體操 柔軟度之類的==新北市安坑國小角力隊員 林良彥==在練習的時候那些動作要用的力量很大然後要一直練 練得很熟這樣才能在場上發揮出來然後也可以讓自己的反應力很快帶隊八年的徐金山教練說，角力在國小階段如果只練技術和力量，未來的運動員生涯就會習慣用力量跟人對摔，所以，著重基礎訓練和培養孩子們的性格，對部分學生，也特別付出關心。==新北市安坑國小角力隊教練 徐金山==那我們這邊之前很多小朋友都是家裡就是比較弱勢的就包括單親家庭還有一些是隔代教養那他們就會在班上就是搗亂那有些是常來學務處的一些常客啦其實他們來角力隊裡面我都很希望可以透過角力來改變他們的品德品行還有一些禮貌上面==新北市安坑國小角力隊長 許晉發==(你的夢想是什麼)就是當上奧運選手然後奪得奧運金牌角力分為希羅式和自由式，分有十一個量級，安坑國小角力隊是比賽常勝軍，孩子們練習的時候，雖然個個都滿頭大汗，但大家都樂此不疲。==新北市安坑國小角力隊員 謝承恩==不會辛苦啊因為我有體重優勢還有角力很好玩啊再加上這也是我一個興趣這裡也有很多很好的人==新北市安坑國小角力隊員 游靜瑄==因為角力可以防身不管成績或家庭背景，一來到角力場地，拚的是專注、努力，徐金山告訴學生，態度比勝負重要，角力，也讓這群孩子摔出了自信與希望。記者 朱鳳治 陳彥霖 新北報導