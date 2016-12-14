安坑國小角力隊 摔出自信與希望公視 (2016-12-14 00:00)
角力運動在國際上有相當久遠的歷史，但在台灣卻還是一項年輕的運動，今年角力選手陳玟陵為台灣拿到奧運門票，也讓大家重新看到"角力"的魅力，今天的元氣台灣，帶您去認識新北市安坑國小角力隊，教練徐金山透過角力，幫助孩子摔出自信與希望。
側翻、側撲倒、再來一招他們口中的波比防禦。
安坑國小的地下室，每天都能看到角力隊學生，重複練習基礎動作，習慣跟地板的接觸，在國小階段做好紮根。
==新北市安坑國小角力隊教練 徐金山==
小學的部分如果是角力
以在身體的素質上面
就是他們的協調性速度
還有身體的空間感
所以我們為什麼要去
訓練小朋友的 像滾翻
體操 柔軟度之類的
==新北市安坑國小角力隊員 林良彥==
在練習的時候
那些動作要用的力量很大
然後要一直練 練得很熟
這樣才能在場上發揮出來
然後也可以讓自己的反應力很快
帶隊八年的徐金山教練說，角力在國小階段如果只練技術和力量，未來的運動員生涯就會習慣用力量跟人對摔，所以，著重基礎訓練和培養孩子們的性格，對部分學生，也特別付出關心。
==新北市安坑國小角力隊教練 徐金山==
那我們這邊之前很多小朋友
都是家裡就是比較弱勢的
就包括單親家庭
還有一些是隔代教養
那他們就會在班上就是搗亂
那有些是常來學務處的
一些常客啦
其實他們來角力隊裡面
我都很希望可以透過角力
來改變他們的品德品行
還有一些禮貌上面
==新北市安坑國小角力隊長 許晉發==
(你的夢想是什麼)
就是當上奧運選手
然後奪得奧運金牌
角力分為希羅式和自由式，分有十一個量級，安坑國小角力隊是比賽常勝軍，孩子們練習的時候，雖然個個都滿頭大汗，但大家都樂此不疲。
==新北市安坑國小角力隊員 謝承恩==
不會辛苦啊
因為我有體重優勢
還有角力很好玩啊
再加上這也是我一個興趣
這裡也有很多很好的人
==新北市安坑國小角力隊員 游靜瑄==
因為角力可以防身
不管成績或家庭背景，一來到角力場地，拚的是專注、努力，徐金山告訴學生，態度比勝負重要，角力，也讓這群孩子摔出了自信與希望。
記者 朱鳳治 陳彥霖 新北報導
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