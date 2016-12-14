收容犬遭勒出傷痕 園區管理遭質疑公視 (2016-12-14 00:00)
照片中這隻小黑狗，三個月前被送到桃園市動物保護教育園區，日前卻被志工發現胸背帶嵌進肉裡，勒出一條深深的傷口，傷口發炎並流出膿血。
== 志工 廖小姐==
包括牠叫的那一聲
我知道一定是非常的痛
因為是連皮帶肉扯了下來
這件事情其實是可以注意
而未被注意的
甚至其實我也覺得很自責
為什麼我沒有在第一時間
能夠發現這狀況
志工除了心疼受傷犬隻，也認為事件發生令人無法接受，質疑園內螺絲釘鬆了。而桃園市動保處表示，這是個案，小黑狗已經移置傷犬區治療，目前傷口已經結痂，復原狀況良好，後續部分會加強收容管理SOP流程，避免憾事再發生。
==桃園市動保處長 陳英豪==
狗狗的個性如果害羞的話
在餵食打掃的時候
可能就會躲到邊邊去
將來我們會持續請工作人員
對於這種個性比較特殊的小狗
特別留意
動保處表示目前收容所收容300隻狗、80隻貓，由3位獸醫師和14位工作人員照料，收容所也正進行擴建工程，強調會對犬隻收容管理持續改善。
記者 詹淑雲 桃園報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fujifilm 鏡頭．iFun 鏡頭．LENSPEN 鏡頭．四鏡頭 行車記錄器．SAMSUNG 鏡頭蓋．鏡頭保護鏡．55-300mm 望遠變焦鏡頭．倒車攝影鏡頭．FUJIFILM FinePix JV500．Fujifilm mini50s．攝影 鏡頭 CCD．手機 自拍 鏡頭．fujifilm Share SP1．50mm F1.8 鏡頭．Fujifilm 濾鏡．視訊鏡頭．CANON 鏡頭．FUJIFILM FinePix S4800．Fisheye 鏡頭．gf1 鏡頭．Fujifilm F80 F80EXR．FUJIFILM MINI25．Kamera 58mm 鏡頭蓋．二合一手機鏡頭．MountainSmith 鏡頭．雙鏡頭 後視鏡 行車紀錄器．FUJIFILM FinePix Z90．鏡頭 tc．手機 三合一 鏡頭
台中國際花毯節熱鬧開幕 湧現數萬賞花人潮【中廣新聞網】
不可輕忽！牙周病原來跟糖尿病密切相關？【華人健康網】
男生看不出女生有化妝 原來都是真的【NOWnews今日新聞】
孤獨會破壞乳癌倖存率【24Drs.com】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》