















照片中這隻小黑狗，三個月前被送到桃園市動物保護教育園區，日前卻被志工發現胸背帶嵌進肉裡，勒出一條深深的傷口，傷口發炎並流出膿血。== 志工 廖小姐==包括牠叫的那一聲我知道一定是非常的痛因為是連皮帶肉扯了下來這件事情其實是可以注意而未被注意的甚至其實我也覺得很自責為什麼我沒有在第一時間能夠發現這狀況志工除了心疼受傷犬隻，也認為事件發生令人無法接受，質疑園內螺絲釘鬆了。而桃園市動保處表示，這是個案，小黑狗已經移置傷犬區治療，目前傷口已經結痂，復原狀況良好，後續部分會加強收容管理SOP流程，避免憾事再發生。==桃園市動保處長 陳英豪==狗狗的個性如果害羞的話在餵食打掃的時候可能就會躲到邊邊去將來我們會持續請工作人員對於這種個性比較特殊的小狗特別留意動保處表示目前收容所收容300隻狗、80隻貓，由3位獸醫師和14位工作人員照料，收容所也正進行擴建工程，強調會對犬隻收容管理持續改善。記者 詹淑雲 桃園報導