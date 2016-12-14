















以往陽台的樓頂大多是利用這種的方式來隔熱因此為創造生態永續的綠化環境，台南市環保局和荒野保護協會合作，在辦公室樓頂打造約10坪的微森林綠屋頂，利用簡單好取得的材料，如落葉以及廚餘回收等，建構生態綠島。===台南市環保局低碳辦公室執行祕書 朱玫瑰===利用我們的落葉還有我們的廚餘堆肥去做綠屋頂那做綠屋頂最主要的目的就是為了降溫所以我們鼓勵我們社區的大樓利用他們頂樓閒置空間設置綠屋頂或是都市農園而根據環保局研究，打造綠屋頂除了能有效降溫，同時更能夠透過綠化，吸收二氧化碳，減緩都市熱島效應，為環保生態盡力。===台南市環保局低碳辦公室執行祕書 朱玫瑰===每4平方公尺的綠化我們可以降低我們室內溫度大概1度那每一平方公尺的綠化我們更可以減少20公斤的二氧化碳排放量環保局強調，未來這裡將作為推廣社區大樓及公有建築樓頂、陽台綠化的示範場域，同時輔導民眾，要讓台南市的屋頂一起綠起來。記者 溫正衡台南報導