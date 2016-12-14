辦公室頂樓打造綠森林 隔熱效果好公視 (2016-12-14 00:00)
以往陽台的樓頂大多是利用這種的方式來隔熱
因此為創造生態永續的綠化環境，台南市環保局和荒野保護協會合作，在辦公室樓頂打造約10坪的微森林綠屋頂，利用簡單好取得的材料，如落葉以及廚餘回收等，建構生態綠島。
===台南市環保局低碳辦公室執行祕書 朱玫瑰===
利用我們的落葉
還有我們的廚餘堆肥去做綠屋頂
那做綠屋頂最主要的目的
就是為了降溫
所以我們鼓勵我們社區的大樓
利用他們頂樓閒置空間
設置綠屋頂或是都市農園
而根據環保局研究，打造綠屋頂除了能有效降溫，同時更能夠透過綠化，吸收二氧化碳，減緩都市熱島效應，為環保生態盡力。
===台南市環保局低碳辦公室執行祕書 朱玫瑰===
每4平方公尺的綠化
我們可以降低我們
室內溫度大概1度
那每一平方公尺的綠化
我們更可以減少
20公斤的二氧化碳排放量
環保局強調，未來這裡將作為推廣社區大樓及公有建築樓頂、陽台綠化的示範場域，同時輔導民眾，要讓台南市的屋頂一起綠起來。
記者 溫正衡台南報導
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