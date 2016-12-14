















在台上彈吉他、唱歌表演，五歲就被診斷腦癌末期的邦霖，現在已經是一位大一學生，自信的外表讓人無法想像，他曾經數度在鬼門關前徘徊，今天他與同樣罹患癌症的媽媽一同分享抗癌經驗，鼓勵大家永不放棄希望。==抗癌小鬥士 邱邦霖==發現後腦杓視覺神經這裡長腦癌 是腦癌末期已經壓到視覺神經然後快看不到 可能會沒救==邱邦霖媽媽==生病並不恐怖你必須回頭 你為什麼得癌症你去審思這個問題所以我們三個人(全家)得癌症兩個卻救活了另一位罹患淋巴癌的佩怡，從小勵志成為外交大使，卻因爲癌症必須中斷學業，現在的她已經治療完成，恢復健康，但仍不忘當初的夢想，爭取國際交流的機會。==抗癌小鬥士 周佩怡==我想我有在對外語這方面有投入一些心力比如多精進自己的外語能力多參加類似相關的活動或者是比賽之類的從絕望中活出自我，周大觀文教基金會為了鼓勵罹癌學生，努力向學，設置抗癌圓夢基金，今年總共有19位癌症小鬥士獲獎，由前總統馬英九一一頒獎，鼓勵生命小鬥士們繼續活出希望。記者 朱芷儀 陳昌維 台北報導