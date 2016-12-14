19位抗癌小鬥士 獲頒抗癌圓夢助學金公視 (2016-12-14 00:00)
在台上彈吉他、唱歌表演，五歲就被診斷腦癌末期的邦霖，現在已經是一位大一學生，自信的外表讓人無法想像，他曾經數度在鬼門關前徘徊，今天他與同樣罹患癌症的媽媽一同分享抗癌經驗，鼓勵大家永不放棄希望。
==抗癌小鬥士 邱邦霖==
發現後腦杓視覺神經這裡
長腦癌 是腦癌末期
已經壓到視覺神經
然後快看不到 可能會沒救
==邱邦霖媽媽==
生病並不恐怖
你必須回頭 你為什麼得癌症
你去審思這個問題
所以我們三個人(全家)得癌症
兩個卻救活了
另一位罹患淋巴癌的佩怡，從小勵志成為外交大使，卻因爲癌症必須中斷學業，現在的她已經治療完成，恢復健康，但仍不忘當初的夢想，爭取國際交流的機會。
==抗癌小鬥士 周佩怡==
我想我有在對外語這方面
有投入一些心力
比如多精進自己的外語能力
多參加類似相關的活動
或者是比賽之類的
從絕望中活出自我，周大觀文教基金會為了鼓勵罹癌學生，努力向學，設置抗癌圓夢基金，今年總共有19位癌症小鬥士獲獎，由前總統馬英九一一頒獎，鼓勵生命小鬥士們繼續活出希望。
記者 朱芷儀 陳昌維 台北報導
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