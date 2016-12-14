週刊爆料 台大論文造假案傳收賄掛名公視 (2016-12-14 00:00)
11篇論文疑似造假，台大生化所教授郭明良已向台大與高醫大書面辭職，平面週刊卻又接獲爆料指稱，過去12年郭明良疑似收受近七百萬，讓其他教授掛名。
==聲音來源 台大主秘 林達德==
是不是有不當對價關係
這是學校還要去查明的
有一些其實是還沒有辦法
馬上得到答案
要查有無不當對價關係，若有、將按規定懲處，而教育部表示，不排除啟動政風調查！但一連串風波，台大教授、校長楊泮池，三位中研院院士牽涉其中，教改論壇的學者痛批，冰凍三尺非一日之寒，共同掛名是台灣學術風氣腐化的根源，而台大所組的特別調查委員會，也不夠超然獨立。
==台大心理系教授 黃光國==
研究人員自己沒辦法自律
你只好他律 主管機構
一定要負責 可是你不要忘掉
我們現在科技部教育部
很多官員都是這樣得到位子的
==政大教育系教授 周祝瑛==
美國的衛生福利部他們有所謂
學術審核的一個辦公室
就來針對全美有關於申請
或者是研究倫理這方面的規範
主張教育部和科技部應主動介入調查，教改論壇強烈呼籲，到目前為止被舉發有疑慮的53篇論文，未釐清前，科技部應暫停這些學者申請研究計畫，而科技部回應暫不限制申請，若之後確實，就會進行停權、追回經費。
記者林曉慧 沈志明 台北報導。
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