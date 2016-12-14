

手舞足蹈跳入小劇場，金石優人團員們以吟唱結合戲劇，呈現孩子如何看待父母期待，另一個小劇場空間，則是朋友間相互控制的戲碼。



==金石優人藝術總監 陳紫綸==

(創作)出發點其實真的非常簡單

就是我自己發現到

我不了解我自己

我不了解人



人是怎麼一回事，是否真的認識自己，也是金石優人藝術總監陳紫綸，從義大利回台後思索的事，她說，母親劉若瑀是優人神鼓創辦人，外界視她為接班人，這份理所當然卻帶來恐懼。



==金石優人藝術總監 陳紫綸==

我也有我的獨特性

我們在一起也許會創造出

不同的事物 可是我永遠

不可能成為那個她的人

所以在這裡面我們也在重新認識

==優人神鼓創辦人 劉若瑀==

如何能夠看見自己內在的某種

自己的侷限 甚至你的習性

而從這個角度似乎像是

一個踏上勇者之路的過程



陳紫綸和年輕團隊，以重新了解自己為出發點創作，劉若瑀滿是悸動，因為最初優人就是以探索生命為出發點，這個創作提醒自己的初衷，近30歲的優人要的又是什麼。



記者林曉慧沈志明台北報導。



