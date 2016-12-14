















優人神鼓，今年的最新創作，非常特別，將融合戲劇、舞蹈、吟唱與多媒體，將以重新了解自己作為出發點，也引導觀眾重新認識自己。手舞足蹈跳入小劇場，金石優人團員們以吟唱結合戲劇，呈現孩子如何看待父母期待，另一個小劇場空間，則是朋友間相互控制的戲碼。==金石優人藝術總監 陳紫綸==(創作)出發點其實真的非常簡單就是我自己發現到我不了解我自己 我不了解人人是怎麼一回事，是否真的認識自己，也是金石優人藝術總監陳紫綸，從義大利回台後思索的事，她說，母親劉若瑀是優人神鼓創辦人，外界視她為接班人，這份理所當然卻帶來恐懼。==金石優人藝術總監 陳紫綸==我也有我的獨特性我們在一起也許會創造出不同的事物 可是我永遠不可能成為那個她的人所以在這裡面 我們也在重新認識==優人神鼓創辦人 劉若瑀==如何能夠看見自己內在的某種自己的侷限 甚至你的習性而從這個角度似乎像是一個踏上勇者之路的過程陳紫綸和年輕團隊，以重新了解自己為出發點創作，劉若瑀滿是悸動，因為最初優人就是以探索生命為出發點，這個創作提醒自己的初衷，近30歲的優人要的又是什麼。記者 林曉慧 沈志明 台北報導