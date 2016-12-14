吟唱結合戲劇舞蹈 金石優人新作登場公視 (2016-12-14 00:00)
優人神鼓，今年的最新創作，非常特別，將融合戲劇、舞蹈、吟唱與多媒體，將以重新了解自己作為出發點，也引導觀眾重新認識自己。
手舞足蹈跳入小劇場，金石優人團員們以吟唱結合戲劇，呈現孩子如何看待父母期待，另一個小劇場空間，則是朋友間相互控制的戲碼。
==金石優人藝術總監 陳紫綸==
(創作)出發點其實真的非常簡單
就是我自己發現到
我不了解我自己 我不了解人
人是怎麼一回事，是否真的認識自己，也是金石優人藝術總監陳紫綸，從義大利回台後思索的事，她說，母親劉若瑀是優人神鼓創辦人，外界視她為接班人，這份理所當然卻帶來恐懼。
==金石優人藝術總監 陳紫綸==
我也有我的獨特性
我們在一起也許會創造出
不同的事物 可是我永遠
不可能成為那個她的人
所以在這裡面 我們也在重新認識
==優人神鼓創辦人 劉若瑀==
如何能夠看見自己內在的某種
自己的侷限 甚至你的習性
而從這個角度似乎像是
一個踏上勇者之路的過程
陳紫綸和年輕團隊，以重新了解自己為出發點創作，劉若瑀滿是悸動，因為最初優人就是以探索生命為出發點，這個創作提醒自己的初衷，近30歲的優人要的又是什麼。
記者 林曉慧 沈志明 台北報導
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