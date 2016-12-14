















台南市環保局和荒野保護協會合作，在環保局辦公室頂樓、打造綠屋頂，預計明年開始推廣到各社區。根據環保局研究，打造綠屋頂除了能有效降溫，同時更能夠透過綠化，吸收二氧化碳，減緩都市熱島效應，為環保生態盡力。環保局強調，未來這裡將作為推廣社區大樓及公有建築樓頂、陽台綠化的示範場域，同時輔導民眾，要讓台南市的屋頂一起綠起來。