打造樓頂綠森林隔熱佳 南市環局推廣公視 (2016-12-14 00:00)
台南市環保局和荒野保護協會合作，在環保局辦公室頂樓、打造綠屋頂，預計明年開始推廣到各社區。
根據環保局研究，打造綠屋頂除了能有效降溫，同時更能夠透過綠化，吸收二氧化碳，減緩都市熱島效應，為環保生態盡力。環保局強調，未來這裡將作為推廣社區大樓及公有建築樓頂、陽台綠化的示範場域，同時輔導民眾，要讓台南市的屋頂一起綠起來。
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