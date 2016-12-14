















位於台北市、原國防醫學院職務宿舍內的「私立愛德幼兒園」，遭到國防部提告，要求將房地''返還''，雙方從民事打到行政訴訟，目前官司還在審理，不過，國防部在這個月5號，無預警凍結愛德的帳戶，造成幼兒園經營陷入困境，今天園方和多位家長，到立法院陳情。下課時間，學生在大草坪上，開心玩耍，這間私立的「愛德幼兒園」，位在台北市原國防醫學院職務宿舍內，校地為國有、市有和私有土地，國防部就在民國99年，對幼兒園提起返還房地的民事訴訟，並追討5年不當得利，今年，一審愛德被判決敗訴，必須賠償4千萬，擔心幼兒園可能因此關閉，讓許多家長很不安。==家長 洪小姐==我有一個女兒中班 正在唸小班明年要進來 我不知道我這兩個小孩的未來在那裡我不知道我要把我的小孩送到那裡去目前幼兒園的學生有160人，為了保住孩子的受教權，園方在今年8月，提出行政訴訟，不過，國防部卻無預警在這個月5號，凍結愛德的銀行帳戶，卻讓幼兒園措手不及。==愛德幼兒園長 汪慧玲==包含土地費 還有給民地的租金還有我們的營運還有包含我們老師的薪水還有年終獎金 因為現在年底了有年終獎金 還有他的福利金這些還有我們的退休金所有的錢都在銀行裡面我們完全都不能動家長帶著一大群孩子，來到立法院陳情，向國防部喊話，要求立即解凍帳戶，更呼籲國防部依照民國94年的協議，讓幼兒園能夠依法承租校地。==國防部長 馮世寬==大人犯法 要小孩出來請命這個我想有點太殘忍了我們當然我們會依法行政但是在某些地方我們會做柔性的調整我想我們在這個月底之前會做這些事情面對幼兒園訴求，國防部表示，一切依法行政，不過，考量目前還有幼童就學，近期將邀集園方代表，召開協調會，找尋合法的處理方案。