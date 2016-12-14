軍方要幼兒園返還房地 家長:別趕我們走公視 (2016-12-14 00:00)
位於台北市、原國防醫學院職務宿舍內的「私立愛德幼兒園」，遭到國防部提告，要求將房地''返還''，雙方從民事打到行政訴訟，目前官司還在審理，不過，國防部在這個月5號，無預警凍結愛德的帳戶，造成幼兒園經營陷入困境，今天園方和多位家長，到立法院陳情。
下課時間，學生在大草坪上，開心玩耍，這間私立的「愛德幼兒園」，位在台北市原國防醫學院職務宿舍內，校地為國有、市有和私有土地，國防部就在民國99年，對幼兒園提起返還房地的民事訴訟，並追討5年不當得利，今年，一審愛德被判決敗訴，必須賠償4千萬，擔心幼兒園可能因此關閉，讓許多家長很不安。
==家長 洪小姐==
我有一個女兒中班 正在唸
小班明年要進來 我不知道
我這兩個小孩的未來在那裡
我不知道
我要把我的小孩送到那裡去
目前幼兒園的學生有160人，為了保住孩子的受教權，園方在今年8月，提出行政訴訟，不過，國防部卻無預警在這個月5號，凍結愛德的銀行帳戶，卻讓幼兒園措手不及。
==愛德幼兒園長 汪慧玲==
包含土地費 還有給民地的租金
還有我們的營運
還有包含我們老師的薪水
還有年終獎金 因為現在年底了
有年終獎金 還有他的福利金
這些還有我們的退休金
所有的錢都在銀行裡面
我們完全都不能動
家長帶著一大群孩子，來到立法院陳情，向國防部喊話，要求立即解凍帳戶，更呼籲國防部依照民國94年的協議，讓幼兒園能夠依法承租校地。
==國防部長 馮世寬==
大人犯法 要小孩出來請命
這個我想有點太殘忍了
我們當然我們會依法行政
但是在某些地方
我們會做柔性的調整
我想我們在這個月底之前
會做這些事情
面對幼兒園訴求，國防部表示，一切依法行政，不過，考量目前還有幼童就學，近期將邀集園方代表，召開協調會，找尋合法的處理方案。
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