















台大生化所教授--郭明良、疑似論文造假案，台大已啟動學術審查委員會、進行調查，不過今天又有平面周刊報導指出，郭明良過去12年、疑似收受將近七百萬，讓其他教授掛名。11篇論文疑似造假，台大生化所教授郭明良已向台大與高醫大書面辭職，平面週刊卻又接獲爆料指稱，過去12年郭明良疑似收受近七百萬，讓其他教授掛名。==台大主秘 林達德==是不是有不當對價關係這是學校還要去查明的有一些其實是還沒有辦法馬上得到答案要查有無不當對價關係，若有、將按規定懲處，而教育部表示，不排除啟動政風調查！但一連串風波，台大教授、校長楊泮池，三位中研院院士牽涉其中，教改論壇的學者痛批，冰凍三尺非一日之寒，共同掛名是台灣學術風氣腐化的根源，而台大所組的特別調查委員會，也不夠超然獨立。==台大心理系教授 黃光國==研究人員自己沒辦法自律你只好他律 主管機構一定要負責 可是你不要忘掉我們現在科技部教育部很多官員都是這樣得到位子的==政大教育系教授 周祝瑛==美國的衛生福利部 他們有所謂學術審核的一個辦公室就來針對全美有關於申請或者是研究倫理這方面的規範主張教育部和科技部應主動介入調查，教改論壇強烈呼籲，到目前為止被舉發有疑慮的53篇論文，未釐清前，科技部應暫停這些學者申請研究計畫，而科技部回應暫不限制申請，若之後確實，就會進行停權、追回經費。記者 林曉慧 沈志明 台北報導