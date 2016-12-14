















為了解決農業人口老化，加速培育新農民，農委會與教育部將擴大辦理''農業公費專班''，從106年度起，屏東科技大學與明道大學也將開辦，預計一年可以招收155位公費生，希望鼓勵青年、加入農業行列。為了加速培養年輕人加入農業行列，從106年度開始，屏東科技大學與明道大學將開辦農業公費專班，加上已經招收兩屆專班的嘉義大學，可望一年能招收至少150名公費生，大學前三年念書，最後一年實習，畢業後必須從事農業相關工作4年。==農委會主委 曹啟鴻==要實習 要理論都要結合在一起所以這麼重要的工作我們要最優秀的農業學校 農業大學有這樣經驗的人 來好好栽培曹啟鴻表示，主要是要培養新世代的農業經營管理人才，嘉義大學從104年率先開辦，吸引不少對農業有興趣的學生前來報考。==嘉義大學學生 曾冠維==在經營管理方面 也可以為以後如果說要擴大或做一些產業的結合 做一些準備以公費補助的方式，加速農業人才的培育，讓外界好奇，是否與目前農業大缺工，又無法引進外勞的窘境有關聯，但農委會強調，是兩回事。==農委會主委 曹啟鴻==我們就跟 和勞動部合作農事服務團跟勞動部的失業勞工來做專業的訓練來補足(缺工)這個區塊（和公費生）這是兩回事曹啟鴻表示，已經接獲不少公私立學校主動表示希望配合這項政策，農委會會列入考量。