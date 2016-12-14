鼓勵青年加入農業 擴大辦理公費專班公視 (2016-12-14 00:00)
為了解決農業人口老化，加速培育新農民，農委會與教育部將擴大辦理''農業公費專班''，從106年度起，屏東科技大學與明道大學也將開辦，預計一年可以招收155位公費生，希望鼓勵青年、加入農業行列。
為了加速培養年輕人加入農業行列，從106年度開始，屏東科技大學與明道大學將開辦農業公費專班，加上已經招收兩屆專班的嘉義大學，可望一年能招收至少150名公費生，大學前三年念書，最後一年實習，畢業後必須從事農業相關工作4年。
==農委會主委 曹啟鴻==
要實習 要理論都要結合在一起
所以這麼重要的工作
我們要最優秀的
農業學校 農業大學
有這樣經驗的人 來好好栽培
曹啟鴻表示，主要是要培養新世代的農業經營管理人才，嘉義大學從104年率先開辦，吸引不少對農業有興趣的學生前來報考。
==嘉義大學學生 曾冠維==
在經營管理方面 也可以為以後
如果說要擴大
或做一些產業的結合 做一些準備
以公費補助的方式，加速農業人才的培育，讓外界好奇，是否與目前農業大缺工，又無法引進外勞的窘境有關聯，但農委會強調，是兩回事。
==農委會主委 曹啟鴻==
我們就跟 和勞動部
合作農事服務團
跟勞動部的失業勞工
來做專業的訓練
來補足(缺工)這個區塊
（和公費生）這是兩回事
曹啟鴻表示，已經接獲不少公私立學校主動表示希望配合這項政策，農委會會列入考量。
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