記者黃芳祿／採訪報導

俗稱坐骨神經、脊間盤突出問題不用再打「控八控控」。新式脊椎手術傷口約0.8公分，是微創脊椎手術中的微創，傷口小、少流血和術後很快就可下床。佳里奇美醫院近年引進這套德國微創經皮內視鏡脊椎手術系統，該院神經外科主治醫師林思維指出，除非病人痛到不能走路，經他評估需馬上手術清除，否則一般病人要微創手術得排隊等候。

坊間電視廣告常出現一位醫師指著「小金人」說，坐骨神經痛、脊椎間盤突出，請打「控八控控」電話。這段廣告多年前打的很凶，現在還三不五時出現，是中年人共同回憶。在早期，多數民眾只要聽到脊椎手術會擔心手術時傷到神經，導致癱瘓無法下床，終生得坐輪椅，傷了自己也拖累家人。

醫師林思維強調，新式微創手術是採取專用雙極電燒止血，出血量少，術後疼痛感降低，很快就可以下床活動，隔天就能出院。14日該院醫訊記者會有三名經林思維醫師動刀患者出席證實「真的很棒!」，其中一位患者是女性里長，她還送鮮花稱讚林醫師醫術高超，還用賴為該院醫師宣傳。

林思維醫師當場示範操作這套脊椎微創手術，他說皮脊椎內視鏡椎間盤手術是經X光導引，直接將脊椎內視鏡輸送至椎間盤，透過高解析力放大鏡影像系統，將病灶放大，以器械將突出椎間盤神經夾除，達到神經減壓、清除多餘神經和減低疼痛效果，最重要的是它的安全性高。

林思維醫師還說，椎間盤突出症狀是左小腿抽筋，腳無法伸直，造成這些症兆的主因多半是長期姿勢不良造成。林醫師建議有這類病況的病友，在急性發作期間最好不要做復建。

從多年臨床經驗林思維醫師遇到部份病人，因椎間盤突出壓迫神經，造成嚴重坐骨神經疼痛，不敢接受手術而服用大量止痛藥，忍痛復健，尋求傳統療法，造成失眠，嚴重影響情緒，因為藥物造成不必要副作用，再次建議有此體況的民眾最好到醫院看醫師。

就微創經皮脊椎內視鏡手術是脊椎手術新選擇是沒錯，台南市佳里奇美引進新式脊椎微創手術，它的傷口小，術後恢復更快，住院天數少，不過目前健保並沒有給付，林思維醫師估算自費費用約9到13萬元。防範術後復發的最佳方法是，不要再重複以前的動作或姿勢。