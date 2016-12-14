服用生酮飲食 癲癇童7個月未病發中央社 (2016-12-14 21:50)
高雄長庚醫院首創生酮飲食繪本、生酮飲食紀錄APP等多元衛教工具，有效控制癲癇病童發作，獲醫策會年度醫療品質獎金獎及創意獎，1名7個月未發病的病童（左4）14日與家人現身見證。中央社記者程啟峰高雄攝 105年12月14日
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