台中市長林佳龍下午穿上「水果裝」，和穿上「蘋果裝」的日本青森縣知事「三村申吾」、平川市長「長尾忠行」簽署「友好交流協定」，三方締結為姊妹市。台中市府期待藉此強化台日交流，並開闢台中往返青森的航線。 （張文祿報導）



簽約儀式在台中市政府舉行，青森縣知事三村申吾穿上「蘋果裝」，並打上蘋果領帶出席，而台中市長林佳龍也穿上印有葡萄、蘋果、水梨、荔枝、火龍果等台中在地農特產品的「水果裝」，林市長說，他製作「水果裝」的靈感就是來自於三村知事的「蘋果裝」。



林市長也說，青森縣的蘋果在台灣受到廣大的喜愛，而平川市的蘋果湯也令人嚮往，台中不僅高美溼地被日本旅遊業者推薦為第一名的景點，也有包括台中州廳、白冷圳等日治時期所遺留的建設，他希望開闢台中到青森的航線，以強化雙方關係與台日交流。



簽約儀式後，林市長致贈印有台中公園湖心亭的漆器給青森縣三村知事、平川市長尾市長與平川市議長齋藤政子，三村知事則回贈青森縣的琉璃花瓶，而長尾市長也回贈平川市最負盛名的「扇形睡魔花燈」縮小版模型，台中市觀光旅遊局局長陳盛山說，平川市預計將參與2018年的中台灣元宵燈會，屆時民眾有機會在台中一睹巨型睡魔花燈的風采。



