台灣自來水公司表示，從101年起推動「湖山水庫下游自來水工程計畫」，目前相關工程已經完工且完成相關出水準備，未來可逐步解決雲林地區地下水的水質日漸惡化、以及原水濁度等問題。



水公司指出，「湖山淨水場」等相關計畫總經費130億元，包括湖山淨水場新建工程、前處理設備工程及導送水管線工程。未來將透過湖山水庫與集集攔河堰聯合調度水源，每天最高供水量達43.2萬噸，配合原有「林內淨水場」聯合供水，可充分提供雲林縣全縣用水，可不再抽取地下水，還可與嘉義及彰化地區相互調度支援。



(圖:取自水公司網站)



